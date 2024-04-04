В Сергиево-Посадском округе провели учения по тушению лесных пожаров

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Межведомственные учения по тушению лесных пожаров провели в посёлке Лесхоз Сергиево-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«В учениях приняли участие сотрудники лесопожарной станции Сергиево-Посадского филиала Центрлесхоза, Сергиево-Посадского филиала Мособллеса, сотрудники МЧС и представители руководства городского округа», — говорится в сообщении.Целью учений была отработка взаимодействия всех служб по ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении лесного пожара. Учения показали, что все участники, включая лесной комплекс, спасателей, пожарных и органы местного самоуправления, готовы в случае природного возгорания действовать быстро и слаженно.
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