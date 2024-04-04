Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Сергиево-Посадском округе провели учения по тушению лесных пожаров

В Сергиево-Посадском округе провели учения по тушению лесных пожаров

04 апреля 2024, 17:59
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Межведомственные учения по тушению лесных пожаров провели в посёлке Лесхоз Сергиево-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

«В учениях приняли участие сотрудники лесопожарной станции Сергиево-Посадского филиала Центрлесхоза, Сергиево-Посадского филиала Мособллеса, сотрудники МЧС и представители руководства городского округа», — говорится в сообщении.
Целью учений была отработка взаимодействия всех служб по ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении лесного пожара. Учения показали, что все участники, включая лесной комплекс, спасателей, пожарных и органы местного самоуправления, готовы в случае природного возгорания действовать быстро и слаженно.

Читайте также:

Спасатели ликвидировали подтопление автомобильного моста в Волоколамском округе

В Солнечногорске спасатели потушили условный пожар в школе

Инспекторы эконадзора предотвратили пожар в Краснознаменске
#учения
#лесные пожары
#сергиев посад
#комлесхоз мо
#природа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова предупредила о риске похищения россиян на Олимпиаде в Париже
Захарова: похищения и задержания россиян возможны на Олимпиаде в Париже
04 апреля 2024, 18:21

Фото: iStock/Pablo Utrilla

Россиянам, планирующим посетить Олимпийские игры-2024 в Париже, следует сохранять бдительность, поскольку возможны провокации, похищения и задержания. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Матч ТВ».
Дипломат подчеркнула, что подобное уже происходило с соотечественниками за границей в предыдущие годы, поэтому сейчас важно помнить об этом.

Захарова также отметила, что власти Франции в настоящее время активно работают над тем, чтобы пребывание россиян на Олимпийских играх было наполнено множеством трудностей.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявил, что российским и белорусским спортсменам не будут рады на Олимпийских играх в Париже. При этом он выразил поддержку «изо всех сил» украинским спортсменам.

Читайте также:

Россиян, желающих посетить Олимпийские игры, предупредили о рисках инцидентов

Кафельников: МОК не может требовать осуждения СВО от российских спортсменов

Российские гимнасты не попадут на Олимпийские игры-2024
#мария захарова
#олимпиада 2024
#франция
#предупреждение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Предоставление мест на подмосковных кладбищах станет электронной услугой
04 апреля 2024, 17:25

Мособлдума перевела в электронный вид услугу по предоставлению мест на кладбищах региона. Изменения в закон «О погребении и похоронном деле в Московской области» были приняты на заседании большинством голосов.
«Предлагается полностью перевести в электронный вид муниципальную услугу по предоставлению места для одиночного захоронения, исключив подачу заявления через МФЦ, личный приём в уполномоченном органе местного самоуправления в рамках проекта цифровой трансформации похоронной отрасли», – заявил руководитель Главного управления региональной безопасности в ранге министра Кирилл Карасёв.
Он также предложил уточнить перечень документов для предоставления муниципальных услуг в сфере погребения. Ещё одно предложение – скорректировать административные процедуры при установке памятников и ограждений мест захоронений.

Карасёв заверил, что принятие закона не потребует дополнительных расходов из бюджета региона.

Читайте также:

Воробьёв: принятые Мособлдумой законы расширили меры поддержки участников СВО

Мособлдума законодательно ввела квоты для приёма на работу участников СВО

Мособлдума распространила льготы по соцгазификации на участников СВО
#кладбища
#онлайн
#цифровизация
#мособлдума
#московская область
#подмосковье
#кирилл карасёв
#гурб
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Опрос показал сокращение числа украинцев, одобряющих работу Зеленского
Опрос: до 22% сократилось число жителей Украины, одобряющих работу Зеленского
04 апреля 2024, 17:13

Число украинцев, полностью одобряющих деятельность президента Владимира Зеленского, значительно сократилось. Таковы результаты опроса группы «Рейтинг».
Исследование проводилось с 17 по 21 февраля путём телефонных интервью. В нём приняли участие две тысячи граждан Украины в возрасте от 18 лет.

По результатам опроса, деятельность Зеленского полностью одобряют лишь 22% граждан, в то время как в апреле 2022 года этот показатель составлял 74%.

Скорее одобряют работу президента 41% опрошенных.

Также за два года сократилось число украинцев, полностью одобряющих действия ВСУ. С 92% показатель понизился до 77%.

Читайте также:

Зеленский решил реформировать правительство Украины

Зеленский подписал закон, отменяющий статус ограниченно пригодных к службе

Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет
#украина
#жители
#владимир зеленский
#опрос
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Собранные подмосковными школьниками в «Неделю добрых дел» подарки доставили в Донбасс
04 апреля 2024, 17:07

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подарки, собранные подмосковными школьниками в рамках «Недели добрых дел», доставлены в Донбасс. Акция проходила в марте во всех образовательных учреждениях Московской области. Её инициировали школьники и волонтёры и поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
В прибывшей в Донбасс фуре – 20 тонн груза. Это сделанные в школах маскировочные сети, окопные свечи, талисманы, расписанные ребятами пряники, десятки тысяч писем со словами поддержки бойцам.

Волонтёры Подмосковья доставили посылки на фронт, а также в Червоногвардейский территориальный центр города Макеевки, Храм Архистратига Михаила, мобильный госпиталь Святителя Алексия и на полевую кухню в Мариуполе, детсад №1 в Новоазовске, детскую воскресную школу Свято-Усекновенского храма, специшколу-интернат №28 и Храм Иоанна Златоуста в Донецке.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Добрые дела объединяют наших неравнодушных жителей, которые от всего сердца хотят поддержать бойцов. Это и волонтёры, и старшее поколение, и, конечно, наши мальчишки и девчонки, которые с первых дней стараются помочь бойцам на передовой. В «Неделе добрых дел» участвовали более полутора тысяч школ региона. Школьники сплели 550 маскировочных сетей, написали более 150 тыс. писем солдатам. Как говорят бойцы, это всегда трогательные и ценные для них слова», – рассказал Воробьёв.
Акция совпала с Масленицей. Во многих школах дети пекли блины и устраивали чаепития с участниками «Активного долголетия». Проводились спортивные эстафеты, народные гуляния, концерты, школьные часы, посвящённые добрым делам.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Неделя добрых дел» была организована в рамках акции «Доброе дело», которая уже два года проходит в Подмосковье при поддержке Андрея Воробьёва.
«За это время в зону СВО и новые регионы России отправлено свыше 5,6 тыс. тонн полезных товаров. Мы уже отправили фуру с маскировочными сетями, письмами, и угощениями, собранными в течение «Недели добрых дел». Кстати, писем написано так много, что все они просто не влезли в один фургон. Поэтому через несколько недель отправим ещё одну машину с весточками из дома», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.
Во многих городских округах решили привнести в акцию что-то своё. Так, в Краснознаменске дети организовали благотворительную ярмарку. В Раменском округе юнармейцы отряда «Роза ветров» из школы №21 навестили участников спецоперации, которые сейчас проходят лечение и реабилитацию в Елизаветинском филиале ЦКБ Святителя Алексия Митрополита Московского. Ребята организовали им небольшой концерт, угостили бойцов домашней выпечкой.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Мы очень благодарны за подарки. Для нас остаётся актуальной гуманитарная помощь. Большое спасибо школьникам, учителям, родителям из Московской области, которые собирают её для нас. Спасибо волонтёрам, доставляющих всё самое необходимое. Это добрая акция. Помощи вам Божьей, всех благ, мы с вами», – поблагодарили участников акции жители ДНР.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Неделя добрых дел» завершилась, но многие школьники и учителя решили продолжить плести сети, писать письма и открытки на фронт. Как говорят ребята, им очень важно приобщиться к волонтёрскому движению. У многих из них сейчас на фронте отцы, братья и другие родственники.

Читайте также:

Школы Красногорска присоединились к акции «Неделя добрых дел»

Подмосковные школьники пишут письма поддержки бойцам СВО

Подмосковные волонтёры рассказали на выставке «Россия» о добрых делах
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Красногорске прошла учебная тренировка по эвакуации из киностудии
04 апреля 2024, 17:00

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели тренировку по эвакуации на киностудии в округе Красногорск. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Учения проходили в киностудии «Звезда», находящейся в кинотелевизионном комплексе «Главкино».

«По сигналу оповещения об условном пожаре персонал и посетители по эвакуационным выходам покинули здание. Всего было эвакуировано 50 человек. Учение сопровождалось инструктажами от специалистов, которые вместе с сотрудниками административного здания отработали последовательность их действий при пожаре, чтобы при необходимости все люди действовали правильно и уверенно, а также спокойно и без паники вышли бы из помещения на улицу подальше от огня и дыма», — поделился начальник части Александр Смирнов.

Стоит отметить, что в рамках таких учений отрабатываются навыки и план действий при возникновении возгораний и чрезвычайных ситуаций на объектах с массовым пребыванием людей.

Читайте также:

В Волоколамском округе нашли боеприпас времён ВОВ

В Солнечногорске прошло профилактическое занятие «Осторожно, тонкий лёд!»

Сотрудники Мособлпожспаса провели учения по эвакуации людей при пожарах и ЧС
#учения
#чс
#мособлпожспас
#тренировки
#безопасность
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Спасатели ликвидировали подтопление автомобильного моста в Волоколамском округе
04 апреля 2024, 16:58

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Автомобильный мост через реку Большая Сестра подтопило в Волоколамском городском округе из-за весеннего разлива, последствия подтопления ликвидировали спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Резкое потепление и обильное таяние снега привели к подъёму воды в реке. В ходе патрулирования спасатели увидели, что из-за сильного течения русло реки под автомостом, ведущим в деревню Темниково, засорилось поваленными деревьями, корягами и прочим мусором. Из-за этого вода поднялась ещё выше и подтопила мост», — говорится в сообщении.
Чтобы снизить уровень воды, спасатели разобрали получившуюся «плотину»: вытащили на берег крупные стволы, древесные обломки и мусор, благодаря чему восстановился беспрепятственный проток воды.

Читайте также:

В Солнечногорске спасатели потушили условный пожар в школе

В Подмосковье спасатели мониторят паводковую ситуацию

В Мытищах спасатели освободили девочку, застрявшую ногой в скамейке
#волоколамск
#подтопление
#спасатели
#мособлпожспас
#мост
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Сергиевом Посадске продолжают строить дома под расселение
04 апреля 2024, 16:41

Фото: Дмитрий Зайчиков

В Сергиево–Посадском округе продолжается строительство домов под расселение аварийного жилья. Об этом сообщил корреспондень
На данный момент идет строительство в Краснозаводске Сергиево-Посадского округа.

«Новый дом возводится на улице Строителей. Готовность объекта составляет более 90%, в ближайшее время рабочие приступят к благоустройству территории. Ещё одна площадка под строительство многоэтажек, куда переедут жители аварийного жилфонда, развернулась на улице Театральной. В новые корпуса переедут жильцы 267 квартир», — подчеркнул корреспондент.

Стоит отметить, что в параллель идет строительство домом для расселения в Сергиевом Посаде на улицах Владимирская и 2-й Кирпичный завод.

Читайте также:

В Дмитрове завершают строительство цеха железобетонных конструкций

В Подмосковье идёт строительство более ста котельных

В Богородском округе завершают строительство двух домов для переселенцев из ветхого жилья
#подмосковье
#строительство
#дом
#завод
#переселение
#сергиев посад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме призывают отказаться от пиццы
В Думе призывают отказаться от пиццы в угоду пирогам
04 апреля 2024, 16:31

Фото: iStock/Inveno Media

В Госдуме призывают развивать кулинарный патриотизм, отказавшись от пиццы и вернув пироги.
Такое мнение высказал член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Патриотизм тоже должен быть умным. Когда в столице и в регионах завершалась широкая Масленица, проходя по праздничным рядам и инсталляциям в славянском стиле, я вдруг задумался: куда из нашего общепита исчезли чайные, пирожковые, блинные, закусочные, пельменные? Они есть, но их маловато», – сказал он в комментарии «360».
По его его словам, западные «фастхарчевни» вытеснили российские чайные, пирожковые и другие традиционные заведения.

Читайте также:

Госдума поддержала введение штрафов за назойливые рекламные звонки

Госдума в I чтении приняла законопроект о проведении Всемирных игр дружбы

Госдума обязала все детские сады и вузы поднимать российский флаг
#госдума
#еда
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Генпрокуратура РФ опровергла приостановку работы группы предприятий «Макфа»
04 апреля 2024, 16:30

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Генеральная прокуратура РФ опровергла появившуюся в СМИ информацию о приостановке работы предприятий группы «Макфа», назвав ее попыткой давления на суд. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.
Иванов назвал распространившиеся данные «пиар-фантазией некоторых юристов». По словам представителя Генпрокуратуры, предприятия «Макфы» продолжают свою работу в прежнем режиме.

Ранее сообщалось, что судебные приставы наложили арест на все движимое и недвижимое имущество крупнейшего российского производителя макарон «Макфа»

Напомним, 28 марта замгенпрокурора РФ подал иск к АО «Макфа» и её компаниям в интересах страны. По данным издания «Коммерсантъ», «Макфа» совместно с предприятиями, вроде «Смака» и «Челябинскоблгаза», могут иметь коррумпированное происхождение, так как получателями их доходов являются Михаил Юревич и Вадим Белоусов, которые вели бизнес, работая в органах государственной власти.

Читайте также:

Приставы арестовали все имущество всех предприятий производителя макарон «Макфа»

Генпрокуратура РФ подала иск в отношении «Макфы» и ряда её компаний

Комиссия при президенте одобрила Подносову на пост главы Верховного суда России
#бизнес
#имущество
#приставы
#данные
#генпрокуратура
#пост
#страны
#предприятия
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф