Лесная перезагрузка: в Подмосковье стартует большая программа оздоровления лесов

17 июля 2025, 22:22

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Московской области стартует масштабная программа оздоровления лесов. Об этом объявили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.





В Орехово-Зуевском городском округе прошла выездная открытая трибуна на тему «Реализация пилотного проекта по проведению лесовосстановительных рубок в Московской области». В заседании участвовали депутаты Мособлдумы, представители Комлесхоза региона, Департамента лесного хозяйства по ЦФО, Министерств экологии, благоустройства, Минчистоты, Орехово-Зуевского филиала Мособллеса, прокуратуры, Общественной палаты региона, органов местного самоуправления, а также жители.

«Сегодня лесные территории Подмосковья напоминают пациента, которого долго не лечили. Накопленные проблемы требуют комплексной терапии – от санитарных рубок до омоложения насаждений. Только так можно восстановить устойчивость лесов к пожарам, вредителям и климатическим аномалиям», – сказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

«Рубки по возрасту – это необходимость. Перестойные леса – бомба замедленного действия: они горят, болеют и разрушают экосистему. Пилот в Орехово-Зуево станет моделью для всего региона. И скоро жители смогут оценить проделанную работу», – пообещал зампредседателя Комлесхоза Московской области Александр Передерий.