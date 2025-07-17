Лесная перезагрузка: в Подмосковье стартует большая программа оздоровления лесов
В Московской области стартует масштабная программа оздоровления лесов. Об этом объявили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
В Орехово-Зуевском городском округе прошла выездная открытая трибуна на тему «Реализация пилотного проекта по проведению лесовосстановительных рубок в Московской области». В заседании участвовали депутаты Мособлдумы, представители Комлесхоза региона, Департамента лесного хозяйства по ЦФО, Министерств экологии, благоустройства, Минчистоты, Орехово-Зуевского филиала Мособллеса, прокуратуры, Общественной палаты региона, органов местного самоуправления, а также жители.
«Сегодня лесные территории Подмосковья напоминают пациента, которого долго не лечили. Накопленные проблемы требуют комплексной терапии – от санитарных рубок до омоложения насаждений. Только так можно восстановить устойчивость лесов к пожарам, вредителям и климатическим аномалиям», – сказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.По данным ведомства, 42% территории Подмосковья – это леса, но 44% из них – средневозрастные и приспевающие, требующие ухода. 42% – спелые и перестойные насаждения, создающие риски пожаров, болезней и аварий, таких как падение деревьев на ЛЭП после ледяных дождей.
С 2007 года рубки ухода и по возрасту не проводили, что привело к накоплению проблем.
«Рубки по возрасту – это необходимость. Перестойные леса – бомба замедленного действия: они горят, болеют и разрушают экосистему. Пилот в Орехово-Зуево станет моделью для всего региона. И скоро жители смогут оценить проделанную работу», – пообещал зампредседателя Комлесхоза Московской области Александр Передерий.Работы по программе «Здоровый и чистый лес» за три года охватят 130 тыс. га. Санитарные мероприятия в этом году будут проводиться на 6 тыс. га территории.
После сплошных рубок гарантируется обязательное лесовосстановление, при выборочных рубках – естественное восстановление лесов. Кроме того, вырубки останутся лесными землями – строительство там будет запрещено.
Как отметили в Минчистоты, всё это даст снижение пожароопасности, так как будет меньше сухостоя; устойчивость к таким вредителям, как короед и грибковые инфекции. К тому же в лесхозах и питомниках появятся новые рабочие места. Все этапы проекта будут открыты для общественного контроля.