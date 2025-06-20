В российском регионе полиция задержала банду, распространявшую наркотики
Сотрудники главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с оперативниками из Волгоградской области пресекли деятельность преступной группировки. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своём Telegram-канале.
По данным следствия, в октябре 2020 года два брата из Московской области создали криминальную организацию. Вместе с пособниками они осуществляли распространение сильнодействующих веществ в теневом сегменте интернета через специальный магазин. «Предприниматели» привозили запрещённые товары из-за рубежа, координировали действия закладчиков и общались с покупателями. Продажи велись как оптом, так и в розницу.
В ходе оперативных действий были задержаны 13 подозреваемых, а из незаконного оборота изъято более 217 килограмм веществ. По 130 эпизодам преступлений возбуждено 40 уголовных дел, которые объединены в одно по статье 210 УК РФ о создании преступного сообщества. Расследование продолжается.
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