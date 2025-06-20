В российском регионе полиция задержала банду, распространявшую наркотики

20 июня 2025, 12:59

Задержаны участники крупной схемы онлайн-продажи запрещённых веществ

Фото: Istock/Cineberg

Сотрудники главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с оперативниками из Волгоградской области пресекли деятельность преступной группировки. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своём Telegram-канале.