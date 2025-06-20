В Сергиевом Посаде девушка напала на пожилого мужчину за попытку общения
В Сергиевом Посаде произошел инцидент, в ходе которого молодая девушка напала на пожилого мужчину, находившегося в нетрезвом состоянии. Видео появились на сайте «Fishki.net».
По данным очевидцев, мужчина попытался вступить в диалог с молодежью, что вызвало агрессию со стороны девушки.
Сначала она нанесла ему несколько ударов по лицу, а затем принудила его стать на колени и просить прощения. Инцидент был зафиксирован прохожими.
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