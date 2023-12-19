Задержанному в Финляндии россиянину Тордену грозит пожизненное наказание

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Россиянину Воиславу Тордену, который был задержан в Финляндии, грозит от двух лет до пожизненного срока тюрьмы по обвинениям в военных преступлениях на Украине. Об этом сообщила его адвокат Наталия Мальгина.
«По нынешним обвинениям наказание предусмотрено в виде лишения свободы от двух лет до пожизненного срока», – цитирует РИА Новости Мальгину.
При этом она отметила, что Тордена не экстрадируют на Украину, так как Верховный суд Финляндии запретил это из-за угрозы негуманного содержания в тюрьмах.
Тордена обвиняют в том, что он якобы участвовал в террористической группировке в ходе конфликта на территории Донбасса. Он запросил убежище в Финляндии, так как полагал, что в стране розыска его могут ждать «бесчеловечное обращение» и пытки.
Напомним, украинские власти направили в Финляндию запрос об экстрадиции одного из экс-командиров диверсионно-штурмовой группы «Русич» Воислава Тордена. До смены паспорта он носил имя Ян Петровский и является гражданином России.
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