Суд в Хельсинки заключил под стражу россиянина Воислава Тордена

Фото: iStock/gorodenkoff
Окружной суд Хельсинки заключил под стражу россиянина Воислава Тордена, подозреваемого в совершении военного преступления, об этом сообщили в Helsingin Sanomat.
«Окружной суд Хельсинки постановил заключить под стражу россиянина Воислава Тордена по подозрению в совершении военного преступления при отягчающих обстоятельствах и военного преступления на Украине», - прокомментировали ситуацию в издании.
Отмечается, что Торден будет отбывать заключение в тюрьме города Вантаа.
Украина просила об экстрадиции Тордена, однако, получила отказ.
Читайте также:
HS: Суд в Финляндии не разрешил экстрадировать россиянина Тордена на Украину
Суд в Финляндии решил освободить россиянина Тордена и не высылать его на Украину
«Ъ»: Украина требует от Финляндии экстрадиции россиянина Воислава Тордена
Евгения Парфентьева