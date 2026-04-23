Загадочная радиостанция УВБ-76 выдала новые кодовые слова

23 апреля 2026, 14:06

«Радиостанция Судного дня» передала новый сигнал «Чеченка»

Таинственная радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала новый сигнал. Об этом информирует РИА Новости.





До этого в эфир вышло слово «Алиментный». УВБ-76 работает с 1970-х годов. Почти все время она дает короткий жужжащий тон, из-за чего слушатели зовут ее «Жужжалкой».



Ранее стало известно, что на Солнце произошла самая сильная вспышка в апреле. Ученые ждут новые выбросы уже в ближайшие сутки. По их оценке, активность может подняться до высшего уровня.



До этого юрист рассказала, что грозит мастерам маникюра за нарушения нового ГОСТа. Основные изменения для российских граждан включают повышение стандартов стерилизации инструментов, унификацию этапов процедур, отказ от опасных методов и установление временных регламентов.