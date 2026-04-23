Юрист рассказала, что грозит мастерам маникюра за нарушения нового ГОСТа
Штраф от 10 тысяч рублей может грозить мастерам маникюра и педикюра, которые заявляют, что работают по новому ГОСТу, но нарушают его. Об этом сообщила РИА Новости юрист Диана Халитова.
С 30 апреля 2026 года в РФ вступает в силу новый ГОСТ на услуги маникюра и педикюра. Основные изменения для российских граждан включают повышение стандартов стерилизации инструментов, унификацию этапов процедур, отказ от опасных методов и установление временных регламентов. Эти требования распространяются как на профессиональные салоны, так и на мастеров, работающих на дому.
Хотя ГОСТ является добровольным стандартом, он служит ориентиром для обеспечения качества услуг. Если мастер или салон заявляют о работе «по ГОСТу», но нарушают установленные нормы, клиент имеет право требовать компенсации ущерба, ссылаясь на КоАП РФ и закон «О защите прав потребителей». Включение в договор условий, которые ущемляют права клиентов, таких как отказ в исправлении некачественной работы, может повлечь штраф для должностных лиц в размере до тысячи рублей, а для юридических лиц — до 10 тысяч рублей, отметила член Ассоциации юристов России.
Халитова добавила, что согласно статье 14.4 КоАП РФ «Выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества», за маникюр, не соответствующий установленным нормам, включая требования СанПиН, юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму до 30 тысяч рублей. При повторном нарушении штраф может возрасти до 300 тысяч рублей.
Если маникюр или педикюр выполнен с нарушениями, указанными в ГОСТе, и это было заявлено мастером или салоном, клиент имеет право, в соответствии со статьей 29 закона «О защите прав потребителей», при обнаружении недостатков выполненной работы бесплатно устранить их, уменьшить стоимость услуги, вернуть полную стоимость или возместить расходы на устранение ошибок у другого специалиста, уточнила эксперт.
