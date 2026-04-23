На Солнце произошла самая сильная вспышка в апреле
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о вспышке класса M4.3 на Солнце. Она стала самой сильной с начала апреля. Об этом пишет РИА Новости.
Ученые ждут новые выбросы уже в ближайшие сутки. По их оценке, активность может подняться до высшего уровня. Незадолго до этого светило выбросило первую за две недели сильную вспышку класса М с баллом M1.65. Она не повлияет на Землю. Сейчас активный участок приближается к центру видимого солнечного диска. Если серия продолжится, последствия затронут нашу планету.
Теоретически солнечные вспышки возникают из-за резкого высвобождения энергии в магнитных полях звезды. Их мощность делят на классы A, B, C, M и X, где каждый следующий уровень в десять раз сильнее предыдущего.
