Загруженность дорог Подмосковья утром 20 сентября составила 4 балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Степень загруженность дорог Московской области автотранспортом по состоянию на утро пятницы, 20 сентября, оценивается на четыре балла из десяти возможных, заторы отмечаются при движении по направлению к Москве на трёх федеральных трассах и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Сложности с проездом в сторону столицы наблюдаются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Дмитровское, Варшавское, Энтузиастов, Волоколамское, Ленинградское, Щёлковское, Рязанское, Минское, Косинское, Каширское, Носовихинское, Пятницкое, Калужское, Каширское и Рублёво-Успенское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковных дорогах сегодня утром насчитали свыше одного миллиона машин, что на полпроцента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов