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В Подмосковье время прибытия автобуса стало доступно на сайте Мострансавто

19 сентября 2024, 20:23

Видео: пресс-служба Минтранса МО

На сайте Мострансавто теперь можно узнать фактическое время прибытия автобуса на нужную остановку. Искать его нужно в разделе «Расписание» или через чат-бот в Telegram, сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
Чтобы узнать время прибытия автобуса, нужно выбрать интересующий маршрут и остановочный пункт. Далее на экране появится информация, через какое время транспорт прибудет на остановку.

Прогноз времени прибытия автобуса также доступен в Telegram через чат-бот Мострансавто. Пассажиру необходимо запустить чат-бот и нажать на кнопку «Прогноз прибытия автобуса», а далее ввести номер маршрута или его название. В режиме реального времени отобразится, когда автобус приедет на интересующую остановку.


«Пока сервис работает в тестовом режиме. Предстоит окончательно отладить его синхронизацию с нашей системой диспетчеризации. Однако первые тесты показывают высокую эффективность», – сказали в Мострансавто.
В министерстве напомнили, что компания обслуживает более 1,4 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов по всему Подмосковью. На линию каждый день выходят порядка 4,7 тыс. автобусов.

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Сотрудники аппарата подмосковного омбудсмена Фаевской приняли 17 жуковчан
19 сентября 2024, 20:37

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Сотрудники аппарата подмосковного омбудсмена Ирины Фаевской провели в Жуковском выездной приём граждан. В нём участвовал представитель прокуратуры города, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области.
17 жителей обратились с вопросами о ЖКХ, об улучшении жилищных условий, оформлению субсидий и материальной помощи. Все обращения зафиксировали, а заявителям дали разъяснения и рекомендации по решению возникших вопросов.
«Нарушение прав – серьёзная проблема, которая требует реагирования со стороны гражданского общества и органов власти. Ко мне и моим сотрудникам жители обращаются по разным вопросам и просят восстановить их права. Все обращения рассматриваются», – рассказала Фаевская.
Обратиться к уполномоченному можно несколькими способами: позвонить по телефону 7 (498) 602-32-20, написать на электронную почту upchmo@mosreg.ru или заполнить форму на сайте.

Можно также записаться на дистанционное консультирование на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.

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#московская область
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Депутат Бессараб раскрыла, как наладит вопрос миграции в России
Депутат Бессараб: Надо исполнять те нормы закона, которые уже есть
19 сентября 2024, 19:52

Фото: iStock/Tatjana Meininger

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что для налаживания вопроса миграционной политики нашей страны необходимо исполнять те нормы закона, которые уже имеются в российском законодательстве.
По её словам, в Госдуме уже были приняты все меры по ужесточению выдачи российских паспортов мигрантам.

«Нужно исполнять те нормы закона, которые у нас уже есть, а Госдума предприняла все необходимые меры, чтобы ужесточить ответственность за нарушения как со стороны должностных лиц, непосредственно задействованных в обеспечении правопорядка, так и со стороны работодателей. Выполняя требования, которые уже заложены в законодательстве, можно значительно улучшить обстановку», — отметила в беседе с NEWS.ru Бессараб.

Ранее сообщалось, что в России будет создан реестр иностранцев, пребывающих в стране нелегально, а попавшие в список мигранты не смогут пользоваться рядом государственных услуг.

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#паспорт
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Незаконно размещённые граффити и рекламу устранили на 13 подмосковных дорогах
19 сентября 2024, 19:51

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Объекты дорожной инфраструктуры на 13 дорогах в девяти городских округах Подмосковья очистили от незаконной рекламы и граффити. Работы проводили специалисты Мосавтодора, сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
«От граффити очистили дорожные знаки в Жуковском, Долгопрудном и Королёве. Также привели в порядок остановочные павильоны и очистили их от граффити во Фрязиное, Солнечнгорске и Ивантеевке. Специалисты ликвидировали несанкционированную рекламу на автобусных остановках в Раменском, Богородском, Фрязине и Коломне», – рассказали в ведомстве.
В Минтрансе призвали жителей и гостей региона не портить элементы дорожной инфраструктуры. Это не только является правонарушением, но может отразиться на безопасности дорожного движения.

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#московская область
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Глава Жуковского Аубакиров вручил ключи от квартиры оставшейся без родителей девушке
Глава Жуковского вручил ключи от квартиры оставшейся без родителей девушке
19 сентября 2024, 19:22

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

Глава Жуковского Борис Аубакиров вручил ключи от квартиры юной жительнице города Анастасии Варнаковой, оставшейся без попечения родителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Анастасия учится на втором курсе РХТУ им Д.И. Менделеева и собирается стать химиком-ядерщиком. Ещё со школы она любит и хорошо знает химию. В свободное от учёбы время девушка занимается волейболом, рисует.
«Каждый раз, вручая ребятам ключи или жилищные сертификаты, я искренне радуюсь за каждого. От всего сердца поздравляю Анастасию с таким важным жизненным событием. Хочу пожелать, чтобы эта квартира стала для неё настоящим домом, наполненным уютом и дорогими сердцу мгновениями», – сказал Аубакиров.
В квартире сделан ремонт, она оборудована сантехникой, плитой, и полностью пригодна для проживания.

Как отметили в администрации, в этом году жилищные сертификаты получили трое ребят, оставшихся без попечения родителей. Ещё одному жуковчанину вручат ключи от жилья до конца года.

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Суд оставил экс-замминистра обороны Тимура Иванова под арестом до 23 декабря
19 сентября 2024, 19:21

Фото: istockphoto/txking

Басманный районный суд города Москвы снова оставил в силе меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции.
Он останется под арестом до 23 декабря. Ранее обвиняемый и его адвокаты ходатайствовали перед судом о смягчении меры пресечения. Иванов сообщил, что он не собирается скрываться от суда и следствия за пределами России, да и просто не может этого сделать. Он сдал свой загранпаспорт в отдел кадров министерства обороны.

Однако суд отклонил ходатайство и оставил решение о мере пресечения в силе. Как объяснили в инстанции, оставаясь на свободе, экс-замминистра сможет препятствовать расследованию, оказывая давление на свидетелей либо уничтожая или скрывая улики.

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Весь зал лежит: Главный маг 90-х Анатолий Кашпировский возобновил сеансы в России
Экстрасенс Кашпировский возобновил массовые сеансы под песни Малинина
19 сентября 2024, 19:05

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Анатолий Кашпировский, известный целитель и гипнотизёр, вновь возвращается к своей практике. В материале «Радио 1» расскажем, что происходит на его магических сеансах и сколько они стоят.

Новые сеансы Кашпировского в 2024 году

85-летний экстрасенс, психиатр и шоумен Анатолий Кашпировский в 2024 году снова начал проводить магические сеансы, на которых обещает помочь людям избавиться от различных недугов и проблем.

На одну из первых встреч в Москве пришло около трех сотен человек.

Что в программе?

На своих сеансах Кашпировский использует методы гипноза и внушения для воздействия на аудиторию. Он утверждает, что может помочь людям справиться с различными заболеваниями, такими как астма, аллергия, гипертония и другие. Также он обещает улучшить общее состояние здоровья и повысить уровень энергии.
Фото: РИА Новости / Игорь Костин

Сколько стоит билет?

Стоимость билетов на сеансы Кашпировского зависит от места проведения и других факторов. Обычно цены варьируются от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей.

В Москве самый дешевый билет на сеанс Кашпировского стоит 3,4 тысячи рублей — за эти деньги посмотреть на «целителя» можно будет из глубины зала. Места ближе к сцене стоят от 5,6 тысячи, а за билет в первый ряд придется заплатить 9 тысяч. Кроме того, существует возможность провести персональный сеанс с Кашпировским — его стоимость составляет 25 тысяч рублей.

Что происходит на новых сеансах целителя?

Во время сеансов Кашпировский обращается к аудитории, используя различные техники гипноза. Он говорит о том, как важно верить в свои силы и возможности, чтобы достичь желаемого результата.

Как пишет Телеграм-каналом Shot, лечение от седины, онкологии, бесплодия и заговор на похудение проходят плюс-минус одинаково: сначала ведутся томные беседы, после чего нужно прилечь на пол, в толпу. Отличаются только фразы: для похудения Кашпировский «подкрепляет невидимые ключи и ввинчивает гайки». Чтобы сердцебиение было в норме — «помогает набрать невидимую высоту».

Интересно выглядит процедура восстановления зрения: нужно минут пять с закрытыми глазами послушать песни Александра Малинина. Как считает Кашипровский, «Ночь светла» помогает от близорукости, дальнозоркости и катаракты. Разумеется, для полноценного «исцеления» нужно пройти четыре сеанса подряд.

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Кто такой Анатолий Кашпировский: краткая биография

Анатолий Михайлович Кашпировский родился 11 августа 1939 года в украинском городе Проскурове (ныне Хмельницкий). В юности он увлекался спортом и даже получил звание мастера спорта по тяжёлой атлетике. Затем он поступил в Винницкий медицинский институт, где изучал психиатрию и психотерапию.

В 1989 году Кашпировский стал известен благодаря своим телепрограммам, в которых он демонстрировал свои способности к гипнозу и внушению. Его передачи вызывали большой интерес у зрителей, но вместе с этим споры и критику со стороны специалистов.

Телепрограммы Кашпировского в 1989 году

В конце 80-х Кашпировский начал проводить массовые сеансы психотерапии по телевидению. Они были направлены на лечение различных заболеваний и психических состояний. Сеансы вызвали большой резонанс в обществе и стали предметом обсуждения среди экспертов и обычных людей.

Некоторые люди утверждали, что после сеансов Кашпировского они почувствовали облегчение или даже полное выздоровление от своих болезней. Другие же считали его методы шарлатанством. Однако, несмотря на критику, популярность Кашпировского продолжала расти. Он проводил свои сеансы не только в СССР, но и за рубежом.

Чумак и Кашпировский

Кашпировский был не единственным целителем, который пользовался популярностью в конце 80-х — начале 90-х. Его современником был Аллан Чумак, также известный своими телесеансами. Оба целителя использовали похожие методы воздействия на аудиторию, но их подходы отличались. Кашпировский делал акцент на гипнозе и внушении, а Чумак — на передаче энергии через телевизионный экран.

Некоторые люди считали их шарлатанами, другие — просто талантливыми психологами, которые умели манипулировать аудиторией.
Фото: РИА Новости / Игорь Костин

Жизнь и работа в Польше и США

После распада СССР Кашпировский продолжал свою деятельность в качестве целителя. В 1993 году он переехал в Польшу, где проводил свои сеансы и занимался научной деятельностью. В частности, он изучал влияние гипноза на организм человека.

Однако в Польше Кашпировский столкнулся с критикой со стороны местных властей. Его обвиняли в шарлатанстве и нарушении законодательства о здравоохранении. В результате Кашпировскому пришлось покинуть Польшу и переехать в США.

В США Кашпировский продолжил свою практику, но уже в меньших масштабах. Он проводил сеансы для русскоязычной аудитории и сотрудничал с различными организациями. Однако его популярность в США была гораздо меньше, чем в СССР и России.

Личная жизнь Анатолия Кашпировского

О личной жизни Анатолия Кашпировского известно немного. Он был женат дважды, и у него есть двое детей. Также известно, что Кашпировский увлекается спортом и ведёт здоровый образ жизни.

Как живёт и сколько зарабатывает гипнотизёр сейчас

Кашпировский проводит сеансы психотерапии, но уже в меньших масштабах. Он не так часто появляется на публике и не ведёт активную деятельность в СМИ.

По данным Телеграм-канала SHOT, за четыре дня своих сеансов в Москве Кашпировский заработал более 6 миллионов рублей. Маг уже анонсировал новые сеансы исцелений в Санкт-Петербурге. Помимо этого, целитель зарабатывает и с помощью собственного мерча: продаёт диски с сеансами, волшебную соль, книжки с афоризмами и свои фотографии.

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Мэр Москвы Сергей Собянин стал лауреатом Всемирной премии инноваций
19 сентября 2024, 18:58

Фото: сайт Кремля

Лауреатом Всемирной премии инноваций стал мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщается на официальном портале столичного правительства.
«Наши города борются за то, чтобы реально в каждом направлении своего развития быть лучшими и любимыми горожанами. Это непростая задача, которую мы с вами все вместе решаем. Я думаю, что форум, который мы проводим, поможет нам поделиться опытом развития, помочь решить те проблемы, которые стоят перед нами, перед нашими городами и перед нашими странами», — сказал градоначальник в рамках форума «Облачные города».
Награда Собянину была вручена экс-советником ООН Рае Квон Чунгом. Мэр Москвы отметил внедрение технологий современности в жизнь горожан, а также достижения по развитию транспорта и расширение перечня удобных сервисов и технологий. Эксперты уверены, что Москва сейчас — один из самых продвинутых мегаполисов в мире.

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ИБ-эксперт Бедеров допустил появление взрывчатки в iPhone
19 сентября 2024, 18:26

Фото: iStock/golubovy

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров не исключил возможности появления взрывчатки даже в iPhone.
При этом он подчеркнул, что подобное развитие событий крайне маловероятно.

«Я, конечно, утрирую, но в целом не удивлюсь, если в будущем закладка взрывчатки в iPhone станет нормой. Энтузиасты, к слову, уже проводят подобные эксперименты», – добавил в беседе с Газета.ру Бедеров.

Ранее председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявлял, что бояться техники после взрывов пейджеров в Ливане не стоит, поскольку все легальные устройства оснащены специальными средствами контроля за аккумуляторами.

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#смартфон
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В Солнечногорске проведут выставку-пристройство собак и кошек
19 сентября 2024, 18:01

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Выставка-пристройство собак «Домой» пройдёт 21 сентября в городском парке Солнечногорска. На мероприятии будут представлены более 20 собак и кошек из приюта. Все они здоровы, стерилизованы и привиты, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Гости смогут не только познакомиться с животными, но и принять участие в мастер-классах, уроках доброты для детей, конкурсе рисования и других развлечениях. В парке также будет работать мобильный офис Госветслужбы, где можно будет зарегистрировать и чипировать домашних любимцев. Ветеринары предоставят возможность привить питомцев от бешенства отечественным препаратом «Рабикан», – говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что на выставке можно получить консультации от специалистов по уходу за животными, принять участие в лотерее и посмотреть концерт.

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Мероприятие, организованное благотворительным фондом помощи животным «Дарящие надежду», пройдёт с полудня до 18:00 у памятника Михаилу Лермонтова.

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