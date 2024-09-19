В Подмосковье время прибытия автобуса стало доступно на сайте Мострансавто

Видео: пресс-служба Минтранса МО
На сайте Мострансавто теперь можно узнать фактическое время прибытия автобуса на нужную остановку. Искать его нужно в разделе «Расписание» или через чат-бот в Telegram, сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
Чтобы узнать время прибытия автобуса, нужно выбрать интересующий маршрут и остановочный пункт. Далее на экране появится информация, через какое время транспорт прибудет на остановку.
Прогноз времени прибытия автобуса также доступен в Telegram через чат-бот Мострансавто. Пассажиру необходимо запустить чат-бот и нажать на кнопку «Прогноз прибытия автобуса», а далее ввести номер маршрута или его название. В режиме реального времени отобразится, когда автобус приедет на интересующую остановку.
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Прогноз времени прибытия автобуса также доступен в Telegram через чат-бот Мострансавто. Пассажиру необходимо запустить чат-бот и нажать на кнопку «Прогноз прибытия автобуса», а далее ввести номер маршрута или его название. В режиме реального времени отобразится, когда автобус приедет на интересующую остановку.
«Пока сервис работает в тестовом режиме. Предстоит окончательно отладить его синхронизацию с нашей системой диспетчеризации. Однако первые тесты показывают высокую эффективность», – сказали в Мострансавто.В министерстве напомнили, что компания обслуживает более 1,4 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов по всему Подмосковью. На линию каждый день выходят порядка 4,7 тыс. автобусов.
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Лора Луганская