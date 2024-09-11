Загруженность подмосковных дорог утром 11 сентября составила шесть баллов

Фото: пресс-служба МТДИ МО
«Пробки наблюдаются по направлению к Москве на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Варшавское, Щёлковское, Ленинградское, Боровское, Дмитровское, Пятницкое, Каширское, Носовихинское, Калужское, Ярославское, Киевское, Волоколамское, Симферопольское и Осташковское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковных дорогах сегодня утром зафиксировано 520 тысяч машин, что на пять процентов меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов