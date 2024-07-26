Загрязнение Сены кишечной палочкой превышало норму в день заплыва мэра Парижа

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Уровень загрязнения реки Сены кишечной палочкой превышал рекомендуемую норму в день заплыва в ней мэра Парижа Анн Идальго. Об этом со ссылкой на показатели мэрии сообщает радиостанция Franceinfo. Пороговые значения были превышены примерно на 10%, говорится в сообщении.
«Пороговые значения, рекомендованные органами здравоохранения, были превышены 17 июля в Бра-Мари, в день и на месте купания мэра Парижа», — передает радио.Поясняется, что в месте заплыва концентрация кишечной палочки достигла 985 на 100 мл воды при норме в 900 нвч/100мл.
Идальго решилась на заплыв в Сене, чтобы доказать безопасность реки для проведения Олимпиады-2024. Мэр в коротком гидрокостюме и без шапочки, собрав волосы в хвост, спустилась в реку по понтону в окружении спортсменов и зевак. Ее купание было встречено аплодисментами прессы и прохожих. Вместе с ней отправились купаться глава оргкомитета парижских игр Тони Эстанге и префект столичного региона Марк Гийом.
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