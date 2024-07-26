Поджог релейных шкафов на ж/д путях Франции к открытию ОИ-2024 назвали саботажем

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Правительство Франции назвало саботажем поджог релейных путей и кабелей на ж/д путях в день церемонии открытия Олимпийских игр-2024. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
«Правительство <…> осуждает преступные операции саботажа в день, когда люди отправляются на каникулы, и в день церемонии открытия Олимпийских игр», — указано в заявлении властей.По информации телеканала, неизвестные подожгли релейные шкафы около ж/д путей, а также перерезали и подожгли кабели, что привело к нарушению железнодорожного сообщения.
Ранее Национальная компания железных дорог Франции сообщала, что поджоги устроили в ночь на 27 июля, из-за чего задержались многие поезда, повлияв на передвижение порядка 800 тысяч пассажиров.
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