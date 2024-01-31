Всех участников группы «Би-2» депортировали из Таиланда в Израиль

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Все участники рок-группы «Би-2» покинули Таиланд, об этом сообщается в Telegram-канале группы.
«Все музыканты группы Би-2 благополучно покинули Таиланд и направляются в Тель-Авив. Подробности завтра», — говорится в сообщении музыкального коллектива.
Напомним, вчера стало известно, что из миграционной тюрьмы Таиланда выпустили солиста Лёву* (Егора Бортника). Он сразу же отправился в Израиль, а вот все остальные участники группы ещё оставались в камере тюрьмы, рассчитанной на 80 человек.
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*Признан иностранным агентом на территории РФ
Евгения Парфентьева