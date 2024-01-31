Адвокат Айвар назвала правильной депортацию «Би-2» из Таиланда

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Доктор юридических наук, профессор, заслуженный адвокат России Людмила Айвар объяснила, что решение депортировать из Таиланда артистов группы «Би-2» было верным с точки зрения закона, поскольку свою концертную деятельность на территории страны музыканты проводили незаконно.
«Они въехали по туристической визе и начали зарабатывать деньги. Так нельзя. Если ты по туристической визе, значит, загорай на солнце и на пляже пей кокосовые соки. А если ты едешь работать, значит, ты должен получить разрешение на работу, задекларировать те деньги, которые ты заработал, заплатить налоги в том государстве, в котором ты заработал эти деньги», — пояснила в беседе с Pravda.Ru Айвар.
Ранее сообщалось, что все участники рок-группы «Би-2» покинули Таиланд.
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*Признан иностранным агентом на территории РФ
Мелисса Тимофеева