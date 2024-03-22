Захарова подвергла критике меры ЕС против российского и белорусского зерна

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Планы Европейского Союза ввести тарифы на зерно и другую сельскохозяйственную продукцию из России и Белоруссии только усугубят и без того не лучшую мировую ситуацию с продовольствием. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём личном канале в Telegram.
«Каким образом подобные меры будут способствовать продовольственной безопасности в мире? Никаким, они лишь усугубят и без того доведённую Западом до абсурда ситуацию с продовольствием в мире», — отметила Захарова.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила журналистам на полях саммита ЕС в Брюсселе о том, что ЕК уже начала начала подготовку введения тарифов на зерновые, семена масличных культур и производные от них продукты из Белоруссии и России. Фон дер Ляйен выразила уверенность, что подобный шаг предотвратит «дестабилизацию европейского рынка», а также лишит Россию доходов от торговли с Евросоюзом.
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