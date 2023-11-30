Волоколамский врач Корсаков получил Благодарственное письмо губернатора

Фото: администрация Волоколамского г. о.
Заведующего взрослой поликлиникой Волоколамской больницы Руслана Корсакова отметили Благодарственным письмом губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Награждение отличившихся подмосковных терапевтов состоялось в зале Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского во время VII Съезда терапевтов и врачей смежных специальностей Подмосковья. В торжественной обстановке первый зампред правительства региона Светлана Стригункова вручила Корсакову благодарность.
Руслан Корсаков окончил Тверскую государственную медицинскую академию по специальности стоматология и начал трудовую деятельность именно в этом направлении. В Волоколамской больнице работает около шести лет, а его общий трудовой стаж – более 12 лет. Ранее Руслан Михайлович был награждён Почётными грамотами Минздрава Подмосковья, Волоколамской ЦРБ и главы Волоколамского городского округа.
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«За время работы Руслан Михайлович зарекомендовал себя ответственным работником, грамотным специалистом. Обладает хорошими знаниями в области медицины, проводит лечение больных и большую профилактическую работу», – рассказала главврач Волоколамской ЦРБ Анжела Магомедова.
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Лора Луганская