В Волоколамске планируется открытие отделения «Союза женщин России»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
Отделение «Союза женщин России» откроют в Волоколамске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Решение было принято на собрании актива будущих участников Волоколамского отделения Союза женщин России в ДС «Лама».
Стоит отметить, что по итогам собрания руководителем союза единогласно назначили Ирину Назарову. Она будет координировать работу Союза в Волоколамском округе.
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«Главной задачей отделения станет взаимодействие женщин округа для решения волнующих вопросов, в том числе: помощи многодетным, поддержки участников Специальной военной операции и их семей и других социально-важных тем», — поделилась и.о. заместителя главы Волоколамского округа Марина Марнова.
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Мира Полтева