Законопроект об эвтаназии бездомных животных приняли в Тыве

Узбекистан намерен существенно увеличить объемы импорта газа из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление правительства республики. Согласно документу, в среднесрочной перспективе планируется увеличить импорт до 32 миллионов кубометров в сутки, что в 3,5 раза превышает текущий уровень.