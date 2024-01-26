«Известия»: россияне смогут получать налоговый вычет за домашних животных

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В России рассматривается инициатива о введении налогового вычета для медицинских услуг, предоставляемых по лечению домашних животных, при условии их регистрации. Законопроект с соответствующими поправками к Налоговому кодексу готов к представлению в Государственную думу, его рассмотрение запланировано на 26 января.
В регионе Подмосковье уже введено обязательное условие регистрации домашних животных. С 1 сентября 2023 года владельцы собак обязаны регистрировать своих питомцев. В комитете Мособлдумы пояснили, что регистрация кошек проводится по желанию их владельцев. Регистрация собак осуществляется бесплатно в ветеринарном учреждении, напоминает «Царьград».
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