Замглавы Росавиации Бахарев снят с должности

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Заместитель главы Росавиации Георгий Бахарев уволен со своей должности. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Бахарев отвечал в ведомстве за вопросы транспортной безопасности. Постановление о его увольнении было 12 декабря. По информации Shot, к работе заместителя Дмитрия Ядрова возникли вопросы из-за некоторых нарушений.
Бахарев был заместителем главы Росавиации с 2020 года. До этого он также замещал генерального директора авиакомпании «Россия».
Ранее в Росавиации рассказали об отсутствии тенденции к росту лётных инцидентов. Согласно статистике, за 11 месяцев текущего года количество происшествий с самолётами снизилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
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Бахарев был заместителем главы Росавиации с 2020 года. До этого он также замещал генерального директора авиакомпании «Россия».
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Элина Позднякова