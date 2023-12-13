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Замглавы Росавиации Бахарев снят с должности

13 декабря 2023, 18:10
Фото: iStock/BernardaSv

Фото: iStock/BernardaSv

Заместитель главы Росавиации Георгий Бахарев уволен со своей должности. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Бахарев отвечал в ведомстве за вопросы транспортной безопасности. Постановление о его увольнении было 12 декабря. По информации Shot, к работе заместителя Дмитрия Ядрова возникли вопросы из-за некоторых нарушений.

Бахарев был заместителем главы Росавиации с 2020 года. До этого он также замещал генерального директора авиакомпании «Россия».


Ранее в Росавиации рассказали об отсутствии тенденции к росту лётных инцидентов. Согласно статистике, за 11 месяцев текущего года количество происшествий с самолётами снизилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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Исследование: Мужчины стали чаще записываться на маникюр
13 декабря 2023, 18:12

Фото: istockphoto.com/Anna Derzhina

Исследование «Фитмоста» показало, что россияне в этом году стали больше внимания уделять уходу за собой, а мужчины стали чаще записываться на маникюр и педикюр.
«Мужчины стали чаще записываться на маникюр и педикюр ― объем бронирований вырос на 270% и 348% соответственно. В два раза вырос спрос на маникюр, лазерную эпиляцию и стрижку», — приводит Газета.ру комментарии специалистов.

Кроме того, среди россиян популярны йога, растяжка, функционалка, а также фитбоксинг и пилатес. Также на 88% вырос спрос на массаж в 2023 году.

Аналитики указали, что россияне не забывали и про танцы, среди которых наиболее популярными у наших сограждан стали стрип-пластика, хай хилс и пол-денс.

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Детский омбудсмен Мишонова напомнила правила безопасного катания с горок
13 декабря 2023, 18:12

Фото: Istockphoto / urtaeva_alla

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова призвала родителей напомнить детям правила безопасного катания с корок на «ватрушках», снегокатах, лыжах и санках. Это необходимо, чтобы зимние забавы обошлись без травм и трагедий, отметила детский омбудсмен.
«Горка должна быть без неровностей, трамплинов, любых препятствий – кустов, деревьев, пней, труб, лавочек и заборов. Склон не должен выходить на проезжую часть и водоёмы. Даже если дети обычно не доезжают до опасного места, при определённых обстоятельствах это может произойти. Например, в морозную погоду тюбинги едут быстрее и дальше», – написала Мишонова в телеграм-канале «Осторожно, дети». 
Она напомнила, что ватрушки неуправляемы. Малейшая неровность меняет их траекторию, и даже кочка может стать для них трамплином.  Кроме того, кататься с детьми можно только на оборудованных трассах, заключила уполномоченный. 

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#подмосковье
#московская область
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Dagens Nyhete: Шведский учитель дал задание школьникам спланировать теракт
13 декабря 2023, 18:02

Фото: istockphoto/fpphotobank

Учитель одной из средних школ в Швеции дал своим ученикам довольно необычное задание. Он поручил им в качестве домашнего задания детально спланировать террористическую атаку.
По сообщению шведской газеты Dagens Nyheter, инцидент произошёл в муниципалитете Йёнчёпинг на юге страны. После такого «террористического домашнего задания» педагог был отстранён от занимаемой должности. Пока что сама школа расследует случившееся, но заявление уже направлено и в полицию, указано в публикации.

В администрации муниципалитета отметили, что очень серьёзно относятся к происшествию, особенно на фоне повсеместно, и особенно в Швеции, возросшей террористической угрозы. Трудно ей противостоять, если школьники будут получать подобные задания, отметили в муниципалитете.

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В России могут запретить продажу книг Акунина после его слов об ударах по Крыму
В ГД призвали запретить продажу книг Акунина после его слов об ударах по Крыму
13 декабря 2023, 17:56

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Депутат Госдумы Елена Драпеко считает необходимым запретить публиковать и продавать книги писателя Бориса Акунина после того, как он заявил, что атаки ВСУ на Крым и другие регионы России не вызывают у него претензий.
«Нужно запретить ему публиковаться в России, прекратить продажу его книг. У нас нет уверенности, что за счет своих средств он не финансирует Вооруженные силы Украины (ВСУ). Компетентные органы должны заняться этим вопросом», — цитирует «Лента.ру» Драпенко.
Напомним, российский писатель Борис Акунин заявил, что атаки ВСУ на Крым и другие регионы России не вызывают у него претензий. Об этом он рассказал в ходе беседы с пранкерам Вованом и Лексусом. Запись разговора размещена в телеграм-канале пранкеров.

Депутат подчеркнула, что подобные высказывания писателя попадают под статью о нарушении территориальной целостности государства.

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Певцов выразил соболезнования в связи со смертью писателя Константинова
13 декабря 2023, 17:55

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Актёр Дмитрий Певцов, сыгравший одну из главных ролей в сериале «Бандитский Петербург», автором которого являлся писатель Андрей Константинов, выразил соболезнования в связи с его смертью.
Певцов отметил, что Константинов был весьма талантливым человеком.

«Мы с Андреем не сильно общались, никогда не дружили домами. Конечно, царствие небесное. Жалко талантливого человека. Он стал автором романа, который превратился в фильм и стал бестселлером. Жаль, что такие талантливые люди нас покидают. Очень жалко», — поделился в беседе с Газета.ру Певцов.

Андрей Константинов скончался рано утром 13 декабря 2023 года у себя в квартире. Известно, что в последний год писатель тяжело и неизлечимо болел. Ему было 60 лет.

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В Подмосковье возобновили регистрацию автомобилей и выдачу водительских прав
13 декабря 2023, 17:55

Фото: Istockphoto / Apriori1

Во всех подмосковных подразделениях в полном объёме возобновили оказание госуслуг по линии Госавтоинспекции. Об этом информировали в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«Регистрационные действия с транспортом и водительскими удостоверениями проводятся. Технические неполадки устранены», – говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе предупредили, что из-за технического сбоя в работе информационных ресурсов в Московской области пришлось приостановить регистрацию автомобилей и выдачу прав. Специалисты проводили работы по устранению последствий сбоя. 
 
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#госавтоинспекция
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#московская область
#подмосковье
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В Волгограде задержали нервного пассажира, который закурил во время посадки самолёта
SHOT: В Волгограде задержали пассажира, закурившего во время посадки самолёта
13 декабря 2023, 17:36

Фото: iStock/Diy1

В Волгограде задержали крайне нервного пассажира, который начал курить во время посадки самолёта. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что самолёт авиакомпании «S7 Airlines» выполнял рейс из Новосибирска с 69 пассажирами на борту. Самолет уже шел на посадку, как вдруг один из пассажиров прямо на борту достал сигарету и закурил.

После приземления в Волгограде его встречали сотрудники полиции, которые доставили его в местное отделение, где ему пришлось трактовать свой поступок.

Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев подтвердил информацию о возможном открытии аэропорта в Краснодаре. Кондратьев отметил, что решение об открытии может быть принято после проведения тестового полёта, который состоится в пятницу, 15 декабря. 

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#сотрудники
#курение
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В Госдуму внесли проект, запрещающий аборты в частных клиниках
13 декабря 2023, 17:29

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области внесли в Госдуму законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Текст документа опубликован в думской электронной базе.
Согласно пояснительной записке, мера направлена на то, чтобы рождаемость в стране увеличивалась за счет уменьшения случаев прерывания беременности искусственным путем. 
 
По мнению авторов законотворческой инициативы, частные клиники не проводят с женщинами должных консультаций. 
 
Прежде в ряде российских регионов частные клиники уже отказались от проведения процедур по прерыванию беременности. 
 
На тему абортов ранее высказался патриарх Кирилл. Он назвал прерывание беременности национальным бедствием и заявил, что демографическая ситуация в России неудовлетворительна. 
 
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#патриарх кирилл
#рождаемость
#рф
#дети
#аборт
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Черданцев: «Я на хейтеров не обращаю внимания»
13 декабря 2023, 17:08

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев отметил, что не обращает никакого внимания на негатив людей в свою в интернете, а также на реакцию хейтеров общественности на его работу и события, которые происходит в его жизни.
«Я на этих людей, хейтеров, не обращаю внимания. Их — нет. Реакция подписчика, пользователя интернета — это же просто кнопка. Что и кто за ней скрывается, мы не знаем. Этот же человек может подойти ко мне, сфотографироваться. Обращать внимание на лайки и дизлайки в интернете я давно перестал. Это всего лишь интернет», — прокомментировал ситуацию в беседе с «РБ Спорт» Черданцев.

До этого комментатор «Матч ТВ»Георгий Черданцев получил телевизионную премию «ТЭФИ» как «лучший спортивный комментатор/ведущий спортивной программы».

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