Лавров раскрыл, как долго будет занимать пост главы МИД РФ

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о своём пребывании на этом посту, заявил, что будет служить стране до тех пор, пока она в нём нуждается. Об этом он сообщил в ходе форуме в Дохе, столице Катара.
Лавров заявил, что не понимает причин для того, чтобы задавать такой вопрос, поскольку он служит только стране, которой пока нужен. Министр отметил, что продолжит занимать свой пост до тех пор, пока Россия в нём нуждается.
Читайте также:
Лавров рассказал о дипотношениях с Германией после закрытия консульств в РФ
Немецкая журналистка, которую поставил на место Лавров, работала в России
Министр иностранных дел РФ Лавров отказался от iPhone
Анастасия Чинкова