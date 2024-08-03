Замглавы российского региона признал вину по делу о получении взятки

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Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин признал свою вину по делу о взятке, передает РИА Новости на основе информации, полученной от сотрудников полиции.
Заместитель главы российского региона обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации («Получение взятки в особо крупном размере»).
Ранее стало известно, что фигурант дела полковника Пешкова начал сотрудничество со следствием и получил послабление.
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Александр Климов