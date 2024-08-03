Экс-замкомандира мотострелковой дивизии обвинили в хищениях пайков для нужд СВО

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Бывший заместитель командира 144-й мотострелковой дивизии полковник Дмитрий Пешков арестован за растрату, передает информационное агентство ТАСС.
Полковник обвиняется в хищении продовольствия, предназначенного для зоны проведения специальной военной операции (СВО). В настоящее время Пешков находится в СИЗО-11. По данным агентства, бывший замкомандующего вину не признал.
Отмечается, что дело было возбуждено спустя полгода после начала специальной военной операции.
Ранее военный суд Владикавказского гарнизона приговорил к шести годам лишения свободы начальника склада местной воинской части Светлану Горбунову за то, что она пыталась продать предназначенные участникам СВО и украденные с ее рабочего места шлемы «Ратник» и приборы ночного видения за 600 тысяч рублей.
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Отмечается, что дело было возбуждено спустя полгода после начала специальной военной операции.
Ранее военный суд Владикавказского гарнизона приговорил к шести годам лишения свободы начальника склада местной воинской части Светлану Горбунову за то, что она пыталась продать предназначенные участникам СВО и украденные с ее рабочего места шлемы «Ратник» и приборы ночного видения за 600 тысяч рублей.
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Александр Климов