Генпрокуратура подала иск об изъятии собственности замглавы МЧС Краснодарского края

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Генеральная Прокуратура России подала иск о конфискации имущества заместителя главы краснодарского Главного управления МЧС России Сергея Симоненко и членов его семьи, передает ТАСС со ссылкой на судебные материалы по делу.
Иск был подан 18 июля в Краснодарский суд от имени первого заместителя генерального прокурора Анатолия Разикина. В нем содержится требование «обратить взыскание на имущество в доход государства». По данным источников, у Симоненко было обнаружено имущество, законный доход от которого не был подтвержден.
Предварительные слушания по делу о конфискации имущества состоятся 5 августа.
Ранее был задержан 56-летний заместитель начальника управления МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко. Его арестовали по обвинению в коррупционных преступлениях, покушении на расправу и поджоге.
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«Это же стало основанием представления Генпрокуратуры в адрес руководства МЧС с требованием уволить Симоненко по отрицательным мотивам. Но вплоть до задержания, 31 июля, он оставался на службе», – заявил он.
Предварительные слушания по делу о конфискации имущества состоятся 5 августа.
Ранее был задержан 56-летний заместитель начальника управления МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко. Его арестовали по обвинению в коррупционных преступлениях, покушении на расправу и поджоге.
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Александр Климов