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Генпрокуратура подала иск об изъятии собственности замглавы МЧС Краснодарского края

ГП подала иск об изъятии собственности замглавы МЧС Краснодарского края
03 августа 2024, 03:33
Фото: istockphoto/Zerbor

Фото: istockphoto/Zerbor

Генеральная Прокуратура России подала иск о конфискации имущества заместителя главы краснодарского Главного управления МЧС России Сергея Симоненко и членов его семьи, передает ТАСС со ссылкой на судебные материалы по делу.
Иск был подан 18 июля в Краснодарский суд от имени первого заместителя генерального прокурора Анатолия Разикина. В нем содержится требование «обратить взыскание на имущество в доход государства». По данным источников, у Симоненко было обнаружено имущество, законный доход от которого не был подтвержден.

«Это же стало основанием представления Генпрокуратуры в адрес руководства МЧС с требованием уволить Симоненко по отрицательным мотивам. Но вплоть до задержания, 31 июля, он оставался на службе», – заявил он.



Предварительные слушания по делу о конфискации имущества состоятся 5 августа.

Ранее был задержан 56-летний заместитель начальника управления МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко. Его арестовали по обвинению в коррупционных преступлениях, покушении на расправу и поджоге.

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Онуфрий Молчаливый: Для чего 3 июля нужно молчать и почему нельзя есть сырые яблоки
Православная церковь 3 августа чтит преподобного Онуфрия Печерского
03 августа 2024, 00:00

Фото: istock / Deagreez

3 августа 2024 года православная церковь вспоминает преподобного Онуфрия Печерского. В народе этот день называется Онуфрий Молчаливый, или Молчальник, Безмолвник. В материале «Радио 1» расскажем о традициях и приметах праздника, что разрешено и запрещено делать 3 августа.

История

История преподобного Онуфрия Печерского окутана таинственностью: согласно малочисленным сведениям о его житие, подвижник был аскетом и отрешенным от мира через молчание. Преподобный Онуфрий соблюдал строгий молчаливый затвор, как и ряд других монахов лавры (например, Феодор Молчальник).

Он жил в Киево-Печерской лавре в XII веке. Обычно обитель сохраняла память о своих насельниках, но про Онуфрия очень мало информации.

Онуфрий отличался благочестием и безграничной верой в Иисуса Христа.

Онуфрий Молчаливый — традиции

На Руси память преподобного отмечали особенным образом: всю работу 3 июля необходимо было совершать молча. Поговаривали, что на Онуфрия ни одного лишнего слова не стоит произносить без необходимости, иначе можно сглазить и навлечь трудности. В идеале провести весь день в полном молчании.

На 3 августа достаточно много запретов. Например, после еды необходимо всё тщательно убрать за собой, чтобы не осталось ни крошки, иначе придется экономить на всем.

В день Молчальника селяне провожали лето и приступали к сбору яблоки. При этом до Яблочного Спаса, 19 августа, их не ели.
Фото: istock / somboon kaeoboonsong

Что нельзя делать 3 августа

Кроме того, что нельзя разговаривать, тем более запрещено сплетничать, ругаться, грубить, спорить или выяснять отношения. Любая стычка перерастёт в грандиозный скандал, супруги даже могут расстаться навсегда.

3 августа стоит осторожно пользоваться острыми предметами. Считается, что раны, оставленные на Онуфрия, будут очень долго заживать.

Нельзя пускать домой непрошенных гостей.

На Онуфрия запрещено есть сырые яблоки, иначе будут проблемы с животом.

Что можно делать 3 августа

Из яблок можно делать компоты, сушить их или готовить варенье.

В начале месяца приходит время приводить в порядок амбары, проветривать и сушить погреба. Наши предки также проверяли амбары с помощью кошек. Так на Руси боролись с грызунами.
Фото: istock / familylifestyle
Хозяйки 3 августа вставали пораньше, чтобы навести уборку и выкинуть все ненужное из кухни и кладовых.

Утром в день Онуфрия можно набрать из любого ближайшего источника молчальную воду. На Руси её считали полезной для здоровья.

Приметы на 3 августа

  • Если ночь была холодной — жди суровую зиму;
  • Высокая влажность предвещает большое количество грибов;
  • Дождь с грозой — к сырой осени;
  • Низкостелющийся туман указывает на скорое потепление.

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Савельев отказался от признания вины по делу о подготовке убийства
02 августа 2024, 23:17

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев не признал себя виновным по делу о подготовке убийства, сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Татьяну Лупандину.
«Вину наш подзащитный не признает», – заявила юрист.

Сенатору предъявлено обвинение по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, пункту 3 части 2 статьи 105 (организация приготовления к убийству) Уголовного кодекса РФ: Летом 2023 года Савельев поручил своим знакомым убить неприятного ему бизнесмена, но сотрудники правоохранительных органов узнали об этом и инсценировали убийство.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал сенатора Дмитрия Савельева. Он останется под стражей до 2 октября.

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#уголовное дело
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В подмосковном Минсельхозе научили выбирать правильные арбузы и дыни
02 августа 2024, 22:06

Фото: iStock / pilipphoto

С наступлением августа в магазинах и на рынках Подмосковья появились арбузы и дыни. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области поделились советами, как не ошибиться и купить сочные и сладкие бахчевые.
Прежде всего, следует обратить внимание на звук от стука по арбузу. Если он звонкий, как от пустого ящика, то, возможно, плод еще не дозрел. Спелый арбуз издаёт приятный гулкий звук, похожий на звук барабана.
«Также стоит обратить внимание на корку арбуза. Она должна быть твёрдой и без блеска. Спелый плод обладает темной коркой, которую невозможно проткнуть или поцарапать. Трещин и вмятин на арбузе быть не должно. Кроме того, лучше выбирать плод с сухой или хрупкой плодоножкой, с жёлтым или оранжевым пятном от грунта», – отметили в пресс-службе министерства.
При выборе дыни по ней тоже рекомендуют постучать. Глухой звук свидетельствует о созревании плода, звонкий может указывать на неспелость. На спелой дыне должно быть только одно небольшое светлое пятно от грунта, а вот тёмные пятна могут говорить о порче плода.

Важно помнить: если при надавливании на дыню она пружинит, значит, плод спелый. Твёрдый плод, возможно, ещё не дозрел.

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#дыня
#подмосковье
#московская область
#безопасность
#продукты
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Подмосковные контейнерные площадки ждёт масштабная модернизация
02 августа 2024, 21:02

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Московской области разработали проект масштабной модернизации контейнерных площадок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
На еженедельном штабе с главами городских округов обсудили вопросы осмотра придомовых территорий по чек-листу, подготовки многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду, содержания контейнерных площадок.
«Сейчас в 44 муниципалитетах Московской области остаётся более 890 проблемных контейнерных площадок. Они нанесены на интерактивную карту. Мы понимаем, что всё ещё не хватает баков, поэтому необходимо модернизировать контейнерные площадки. Будут созданы специальные отсеки под бункеры, расширено пространство под баки, установлены информационные стенды для жителей о недопустимости сброса стройотходов и смёта», – сообщил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
По данным министерства, количество проблемных контейнерных площадок – в Домодедове, Красногорске, Чехове, Истре и Подольске.

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#подмосковье
#московская область
#владислав мурашов
#минчистоты
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Финэксперт Юшков раскрыл обман автозаправок
Финэксперт Юшков заявил о мошеннических схемах автозаправок
02 августа 2024, 20:59

Фото: iStock/kasto80

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков рассказал о том, как именно автозаправки могут обманывать владельцев машин с бензином.
Он отметил, что имеет место подмена одного вида топлива другим.

«Так, 92-й бензин берут и присадками доводят его октановое число до 95-го. Какие-то заправки вынуждены идти на ухищрения, чтобы хотя бы оставаться рентабельными. То есть, ты покупаешь 95-й, например, а в реальности там 92-й. Это в лучшем случае. Как правило, любые автомобили современные нормально переносят 92-й, если у них на баке написано заливать 95-й. Но, по сути, тебя обманули», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Юшков.

Эксперт отметил, что такими инцидентами с автозаправками должен заниматься Роспотребнадзор, поскольку это мошенничество.

Ранее эксперты ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предупреждали о возможном падении авторынка в России в 2024 году.

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#роспотребнадзор
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#бензин
#мошенничество
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#страны
#эксперты
#рф
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Депутат Пахомов объяснил запрет маленьких квартир в Москве
02 августа 2024, 20:38

Фото: iStock/Madhourse

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что запрет на строительство маленьких квартир в Москве связан с демографической ситуацией.
«Тенденция к уменьшению площади квартир была. Учитывая, что общая политика государства направлена на развитие семьи, на повышение рождаемости, решение московских властей выглядит разумным. При этом на законодательном уровне мы не планируем таких решений, потому что все регионы разные», — пояснил в беседе с NEWS.ru Пахомов.

Ранее отмечалось, что мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление о том, что в Москве теперь запрещено строительство квартир площадью менее 28 квадратных метров.

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#политика
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#семьи
#мэр
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Подмосковье стало одним из самых активных участников конкурса «Научная Вселенная»
02 августа 2024, 20:32

Фото: сайт научнаявселенная.рф

Московская область оказалась одним из самых представительных регионов, участвующих в конкурсе «Научная Вселенная». Всего конкурс собрал более 140 тысяч школьников и студентов со всей России, сообщили в пресс-службе его организаторов.
Мультиформатный конкурс «Научная Вселенная» позволяет старшеклассникам и студентам в возрасте от 14 до 27 лет выбрать научное направление, предложить собственное решение индустриального кейса и выиграть поездку на космодром «Восточный». Самыми востребованными научными направлениями по количеству регистраций стали «Генетика и медицина» и «Гуманитарный микс». Замыкают тройку «Цифровые технологии». Больше всего заявок поступило от участников из Краснодарского края, Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Челябинской области.

В основе конкурса – восемь тематических треков, соответствующих направлениям научно-технологического развития России «Генетика и персонализированная медицина», «Климат и экология», «Развитие Арктики», «Освоение космоса», «Цифровые технологии», «Новые источники энергии», «Агробиотехнологии» и «Гуманитарный микс».

Трек «Генетика и медицина» стал лидером по числу заявок участников. Трек «Гуманитарный микс» не уступает по популярности среди участников. На третьем месте – направление «Цифровые технологии».

Победители конкурса получат возможность отправиться на космодром «Восточный». Регистрация на конкурс открыта до 21 августа включительно на сайте.

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#наука
#молодёжь
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Полковник Пешков арестован за хищения при поставке пайков для нужд СВО
02 августа 2024, 19:34

Фото: istockphoto/Diy13

Бывший заместитель командира 144-й мотострелковой дивизии полковник Дмитрий Пешков арестован и отправлен в один из столичных СИЗО. Ему предъявлено обвинение в рамках расследования уголовного дела о хищениях при поставках продовольственных пайков для нужд спецоперации.
Информация об этом появилась в картотеке 2-го Западного окружного суда, передаёт ТАСС. Бывшему заместителю командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковнику Пешкову предъявлено обвинение по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата). Судебный акт об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу оставлен без изменения.

Как уточнили в правоохранительных органах, сам полковник не признаёт вину. Уголовное дело о посягательстве на продовольственные пайки, предназначенные для нужд СВО, было возбуждено через полгода после начала спецоперации.

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Авиаэксперт Гусаров заявил о выдержке гражданской авиацией РФ санкций
02 августа 2024, 18:39

Фото: iStock/PeopleImages

Авиационный эксперт Роман Гусаров заявил, что на сегодняшний день гражданская авиация РФ справилась с санкционным давлением, выдержав его.
«На сегодняшний день ситуация стабильна. Но она совершенно непредсказуема ввиду того, что непредсказуемо поведение зарубежных партнеров, которые неизвестно в какой момент выкинут новые сюрпризы. Они рассчитывали на то, что в 2022 году все наши самолёты будут прикованы к земле. Этого не произошло. С тех пор постепенно закручиваются гайки, и отдельные сюрпризики нам преподносят, даже в областях, которые не касаются авиационной сферы напрямую», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Гусаров.

А в Совфеде подготовили рекомендации правительству для введения запрета на аннулирование билетов на авиаперевозку из нескольких полётных сегментов, если пассажир не улетел по одному из них. Как пишут «Известия», кроме этого, кабмину рекомендовали проработать с авиакомпаниями вопрос о разработке ценовых политик на перевозки в экономклассе на внутренних рейсах, систематизировать тарифы сборов.

Ранее авиационный эксперт Роман Гусаров заявлял, что удешевление авиабилетов в России ожидается осенью.

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