Замминистра обороны посетил бывший полигон ЧВК «Вагнер»

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Заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров посетил 243-й общевойсковой полигон в Молькино в Краснодарском крае, передает РБК.
Евкуров проинспектировал ход подготовки военнослужащих и развитие учебно-материальной базы в Молькино. На полигоне появятся новые учебные точки, в том числе для отработки маневров FPV-беспилотников и разведывательных квадрокоптеров.
Молькино расположено недалеко от Горячих Ключей на трассе М-4 «Дон». В 2015 году там началась подготовка бойцов ЧВК «Вагнер».
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