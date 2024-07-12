В Японии заявили об изменении позиции по отношению к украинскому конфликту

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Токио больше не считает, что «Россия потеряла свою военную мощь» на Украине, передает РИА Новости на основе анализа ежегодного доклада по обороне Японии – Белой книги обороны.
В 2023 году в последнем абзаце главы «о нападении РФ и обороне Украины» утверждалось, что Россия «потеряла свою военную силу».
В 2024 году тональность текста заметно меняется.
Ранее премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Токио продолжит усилия по разрешению территориальных споров и подписанию мирного договора, несмотря на то, что сложные отношения между Японией и Россией из-за украинского конфликта, на фоне которого осложняется вопрос о статусе Курильских островов.
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В 2024 году тональность текста заметно меняется.
«Нужно заставить Россию заплатить высокую цену», – сообщается в документе.
Ранее премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Токио продолжит усилия по разрешению территориальных споров и подписанию мирного договора, несмотря на то, что сложные отношения между Японией и Россией из-за украинского конфликта, на фоне которого осложняется вопрос о статусе Курильских островов.
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Александр Климов