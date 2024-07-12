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В Японии заявили об изменении позиции по отношению к украинскому конфликту

12 июля 2024, 06:01
Фото: iStock/Derek Brumby

Фото: iStock/Derek Brumby

Токио больше не считает, что «Россия потеряла свою военную мощь» на Украине, передает РИА Новости на основе анализа ежегодного доклада по обороне Японии – Белой книги обороны.
В 2023 году в последнем абзаце главы «о нападении РФ и обороне Украины» утверждалось, что Россия «потеряла свою военную силу».

В 2024 году тональность текста заметно меняется.



«Нужно заставить Россию заплатить высокую цену», – сообщается в документе.

Ранее премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Токио продолжит усилия по разрешению территориальных споров и подписанию мирного договора, несмотря на то, что сложные отношения между Японией и Россией из-за украинского конфликта, на фоне которого осложняется вопрос о статусе Курильских островов.

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#украина
#конфликт
#документы
В США рассказали о подготовке к торговой войне
The Economist: Европа готовится к торговой войне с Китаем
12 июля 2024, 06:10

Фото: iStock/sinonimas

Евросоюз готовится к торговой войне с Китаем, сообщает The Economist. По мнению издания, ЕС может прибегнуть к этой мере из-за таможенных пошлин, введенных на электромобили.
Среди потенциальных мер торгового противостояния ЕС планирует применить карательные механизмы международных государственных закупок. В частности, ЕС может ограничить участие китайских компаний в государственных тендерах в Европе.

Ранее Еврокомиссия повысила импортные тарифы на электромобили из Китая до 37,6 процента. Министерство иностранных дел Китая заявило, что это решение вынуждает его защищать свои права. Между тем, Еврокомиссия отметила, что переговоры с Пекином по электромобилям значительно активизировались в последние месяцы, что позволяет надеяться на урегулирование спора путем переговоров.

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#сша
#торговля
#еврокомиссия
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В Германии подняли вопрос о мирном договоре между РФ и Украиной
12 июля 2024, 05:50

Фото: сайт Бундестага

Член бундестага Йенс Шпан поднял вопрос о возможности заключения мирного договора между Россией и Украиной на саммите НАТО 24 марта 2022 года. Об этом говорится в парламентском запросе депутата к правительству, передает «Лента.ру».
«Какую позицию заняли федеральное правительство и федеральный канцлер Олаф Шольц, когда на встрече лидеров НАТО 24 марта 2022 года возник вопрос о возможном одобрении проекта мирного договора?» – задал вопрос Шпан.

Статс-секретарь МИД Германии Сюзанна Баумана ответила, что федеральное правительство не комментирует содержание секретных переговоров с союзниками и партнерами Германии.

В 2023 году бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США, полковник в отставке Энн Райт призналась в Совете Безопасности ООН, что Соединенные Штаты саботировали мирные установления между Россией и Украиной.

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#украина
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#переговоры
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Более 20 стран подписали соглашения в целях ускорения военной помощи Украине
12 июля 2024, 04:25

Фото: istockphoto/Ruslan Lytvyn

Более 20 стран-участниц саммита НАТО в Вашингтоне подписали документ об ускорении и координации коллективных усилий по оказанию военной помощи Украине, сообщается на сайте Еврокомиссии.
По данным сайта ЕК, соглашение подписали США, Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция и Дания. Также упоминаются Германия, Исландия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Люксембург и Нидерланды. Среди прочих документ подписали главы государств и правительств Норвегии, Польши, Португалии, Испании, Швеции, Великобритании, председатели Совета Европы, Европейской комиссии и Владимир Зеленский.

В соответствии с соглашением, стороны обязались поддерживать Киев в области «обороны и безопасности, военной подготовки и модернизации вооруженных сил». Стороны также планируют помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ) поддерживать высокий уровень возможностей для обороны и сдерживания.

Ранее лидеры стран НАТО объявили, что их следующая встреча состоится в Гааге в июне 2025 года.

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Эрдоган выразил желание вступить в ШОС
Эрдоган: Турция должна вступить в ШОС
12 июля 2024, 04:07

Фото: istockphoto/9parusnikov

Турция должна стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Вашингтоне после саммита НАТО, сообщает телеканал TRT Haber.
По словам турецкого лидера, в этом вопросе он стремится заручиться поддержкой всех постоянных членов объединения.

Ранее Эрдоган заявлял, что, несмотря на все разногласия, он хочет диалога с президентом России Владимиром Путиным.

«Естественно, мы не во всем согласны с господином Путиным. Однако мы способны обсуждать вопросы между собой и вникать в конкретные пути их решения», – отметил он.

Президент Турции заявил, что Анкара не планирует вести «политику, погрязшую в предрассудках, а подходит к проблемам с точки зрения разумности и решений».

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#турция
#россия
#шос
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В Германии рассказали о планах США против России
Депутат АдГ Шмидт: США планируют использование ФРГ в качестве плацдарма против РФ
12 июля 2024, 03:46

Фото: iStock/rarrarorro

Вашингтон намерен использовать Германию в качестве плацдарма для дальнейшей эскалации ситуации с Россией, заявил депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт, передает РИА Новости.
По словам Шмидта, партия будет препятствовать подобным планам. По мнению политика, план США по размещению ракет дальнего радиуса действия на территории Федеративной Республики Германия с 2026 года приведет к эскалации конфликта между Вашингтоном и Москвой.

Шмидт подчеркивает, что Вашингтон использует немецкую территорию в качестве плацдарма.

«Американские так называемые партнеры просто используют его для дальнейшей эскалации, втягивая нас непосредственно в свои агрессивные планы в отношении Российской Федерации», – рассказал он.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты планируют разместить в Германии оружие дальнего радиуса действия в 2026 году.

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Байден: у меня нет причин разговаривать с Путиным
12 июля 2024, 03:20

Фото: Сайт Кремля

Президент США Джо Байден на пресс-конференции, которую транслировал телеканал C-SPAN после саммита НАТО, заявил, что не имеет причин для разговора с президентом России Владимиром Путиным.
«Я не готов с ним разговаривать, если он не изменит свое поведение», – заявил президент.

Байден также заявил, что готов поговорить с Путиным, если российский лидер позвонит ему. Таким образом, президент Байден подчеркнул, что он открыт для всех мировых лидеров, которые хотят наладить диалог.

Представляя Владимира Зеленского на саммите, Байден по ошибке назвал Путина президентом Украины и покинул зал. Президент США сразу же осознал свою ошибку и пошутил, что намерен «победить президента Путина».

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#джозеф байден
#сша
#украина
#владимир путин
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Байден высказался об ударах ВСУ американским оружием вглубь России
Байден: гипотетические удары ВСУ вглубь России оружием США не имеют смысла
12 июля 2024, 03:01

kremlin

Президент США Джо Байден на пресс-конференции после саммита НАТО ответил на вопрос о том, готов ли он допустить, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносили удары вглубь России с помощью американского оружия, передает РИА Новости.
По словам политика, даже если Вашингтон даст разрешение на проведение операции Украине, гипотетическая атака на Москву не будет иметь смысла.

«Вопрос следующий: если бы у Зеленского была возможность наносить удары по Москве, по Кремлю – это имело бы смысл? Не имело бы», – сказал Байден.

Байден добавил, что задача Киева состоит в том, чтобы наилучшим образом использовать оружие, предоставленное Соединенными Штатами.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим и общественным вопросам Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Киевом об ограничении ударов оружием вглубь территории России. По словам координатора Кирби, нет разрешения «бить куда угодно».

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#сша
#оружие
#политика
#премьера
#операции
#байден
#атака
#переговоры
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Байден оговорился и назвал Камалу Харрис «вице-президентом Трампом»
12 июля 2024, 02:31

Фото: сайт Белого дома США

На пресс-конференции после саммита НАТО, которую транслировал телеканал C-SPAN, президент Джо Байден поклялся победить Дональда Трампа на президентских выборах.
Он назвал себя наиболее квалифицированным кандидатом, способным победить своего соперника. Байден подчеркнул, что уже однажды побеждал Трампа и намерен сделать это снова.

В то же время он выразил уверенность в лидерских качествах вице-президента Камалы Харрис, но оговорился и перепутал ее с Трампом.

«Я бы не выбрал вице-президента Трампа на эту должность, если бы не думал, что она подходит для должности президента».

Ранее на саммите Джо Байден также оговорился, перепутав Владимира Зеленского с президентом Украины и предоставив слово российскому лидеру Владимиру Путину.

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#джозеф байден
#сша
#дональд трамп
#президент
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В Германии заявили об истощении запасов оружия Запада
12 июля 2024, 02:04

Фото: iStock/arsenisspyros

Западные страны будут вынуждены пополнять свои арсеналы в течение 10-15 лет из-за потребностей Украины, заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
По его словам, «Украине нужно 2,4 миллиона выстрелов в год». Политик напомнил, что США и Европа производят достаточное количество боеприпасов.

«Но нам потребуется еще 10-15 лет, чтобы пополнить запасы бундесвера и наших партнеров», – заявил он, отметив истощение запасов.

Ранее политики из районного собрания Уккермарк федеральной замели Бранденбург направили письмо канцлеру Германии и председателю бундестага Бербель Бас с требованием прекратить поставки оружия на Украину.

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#германия
#сша
#поставки
#оружие
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