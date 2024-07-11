Российских солдат научат обращаться с новым видом оружия

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Российских военных научат обращаться с новым видом оружия. Об этом информирует MK.RU со ссылкой на заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова.
Уточняется, что бойцов ВС РФ обучат стрельбе из дробовика. Для этих целей российское военное ведомство уже подготовило 80 инструкторов.
По словам Евкурова, данная идея принадлежит не ему, а «командирам на местах».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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По словам Евкурова, данная идея принадлежит не ему, а «командирам на местах».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова