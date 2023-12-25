Зампред подмосковного правительства Гержик принял участие в акции «Ёлка желаний»

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Зампред правительства – министр транспорта Московской области Алексей Гержик стал участником благотворительной акции «Ёлка желаний». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Новогодняя ёлка – место, где осуществляются мечты наших детей. Сегодня мне выпала возможность исполнить желание 13-летнего Сергея из Донбасса, который мечтает о ноутбуке. Мы обязательно сделаем ему такой подарок», – пообещал Гержик.Акция проводится в России с 2018 года. Каждый может стать добрым волшебником и подарить радость детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Загадать желание могут дети в возрасте от 3 до 17 лет с ОВЗ и инвалидностью, с состоянием здоровья, угрожающим жизни, сироты и оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума.
В этом году свои мечты загадывали и ребята из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
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