Путин прервал заседание Совета по стратегическому развитию, чтобы исполнить желание

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Российский лидер Владимир Путин прервал заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, чтобы проследить за работой акции «Ёлка желаний».
«Все вы участвовали в акции «Елка желаний» и сопровождаете своих подопечных. Вот Мазнева Ксения из Петербурга мечтала попробовать себя в роли ведущей новостей. Я должен отлучиться на несколько минут и уточнить, как идут дела», — сказал глава РФ.
Ранее российский лидер посетил выставку «Россия» на ВДНХ. Именно там он решил принять участие в акции «Елка желаний». Президент исполнит желания трёх детей. Ребята захотели: попробовать себя в роли ведущего, посетить Эрмитаж, а также побывать на Байкале. Сейчас Владимир Путин пристально следит за тем, чтобы все эти желания было исполнены.
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