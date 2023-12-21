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Путин прервал заседание Совета по стратегическому развитию, чтобы исполнить желание

Путин прервал заседание Совета, чтобы проследить за исполнением детских желаний
21 декабря 2023, 16:06
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин прервал заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, чтобы проследить за работой акции «Ёлка желаний».

«Все вы участвовали в акции «Елка желаний» и сопровождаете своих подопечных. Вот Мазнева Ксения из Петербурга мечтала попробовать себя в роли ведущей новостей. Я должен отлучиться на несколько минут и уточнить, как идут дела», — сказал глава РФ.

Ранее российский лидер посетил выставку «Россия» на ВДНХ. Именно там он решил принять участие в акции «Елка желаний». Президент исполнит желания трёх детей. Ребята захотели: попробовать себя в роли ведущего, посетить Эрмитаж, а также побывать на Байкале. Сейчас Владимир Путин пристально следит за тем, чтобы все эти желания было исполнены.

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Путин прокомментировал отказ Запада от сотрудничества с Россией
Путин: отказ Запада от сотрудничества с Россией — их собственное дело
21 декабря 2023, 16:05

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ Запада от сотрудничества с Россией - это их собственное дело. Об этом Путин сообщил во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
По мнению главы государства, Запад должен сам осознавать, какими принципами он руководствуется – эфемерными соображениями уничтожения нашей страны или «выстраиванием многополярного мира на демократическом фундаменте». Путин подчеркнул, что РФ не закрывается ни от Северной Америки, ни от Европы.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не хотела ссориться с западными странами, однако сейчас они пытаются разрушить связи Москвы со странами СНГ. Глава МИД подчеркнул, что Россия открыто говорит об этом с союзниками.

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Вице-спикер Госдумы Бабаков и бизнесмен Гинер объявлены в розыск на Украине
21 декабря 2023, 15:46

Фото: istockphoto/ValuaVitaly

Украинские силовики объявили в розыск вице-спикера Государственной думы РФ Александра Бабакова и российского бизнесмена, президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера. Соответствующая информация появилась в базе МВД Украины.
Ещё летом украинское Государственное бюро расследований (ГБР) заочно предъявило Бабакову обвинение в «оправдании действий РФ», а Гинеру — в «пособничестве совершению действий с целью изменения границ». Ранее в ведомстве сообщали о том, что оба являются непубличными совладельцами нескольких энергетических компаний на Украине, гостиниц, торговых центров, агрофирм и банка.

Позднее появилась информация о намерении Антикоррупционного комитета Украины предпринять шаги по национализации активов, принадлежащих гражданам России. 88,89% акций Первого инвестиционного банка, бенефициарным владельцем которого, по утверждению украинских силовиков, является Гинер, перешли в собственность государства.

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Путин: Необходимо оперативно установить статус многодетной семьи, указав льготы
21 декабря 2023, 15:45

Фото: сайт Кремля

О необходимости оперативно установить статус многодетной семьи заявил российский лидер Владимир Путин, во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
По словам главы Российской Федерации, необходимо чётко проработать меры по защите материнства и детства, что требуется для возрождения традиций многодетной семьи.

Президент поручил оперативно установить статус многодетной семьи и указать все полагающиеся льготы.

Напомним, ранее депутат ГД Светлана Бессараб сообщила, к 2026 гоуд материнский капитал уже на первого ребёнка может превысить один миллион рублей. При этом, уже с 1 февраля 2024 года размер выплаты достигнет 631 тысячи рублей на первого ребенка и чуть более 834 тысяч на второго.

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#владимир путин
#многодетная семья
#россия
#льготы
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Украинский парламент принял законопроект о легализации медицинской марихуаны
Рада во втором чтении приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны
21 декабря 2023, 15:16

Фото: iStock/Kanjana Jorruang

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны. Об этом пишет «Страна.ua».
Отмечается, что за принятие законопроекта проголосовали 248 парламентариев. В соответствии с законом производство медицинского каннабиса и препаратов на его основе будет находится на строгом контроле.

Каждое выращенное растение будет обладать индивидуальной кодировкой для отслеживания транспортировки. Препараты с содержанием медицинского каннабиса будут выдаваться строго по электронному рецепту ​врачей.

Ранее сообщалось, что украинский Владимир Зеленский озвучил намерение легализовать медицинский каннабис, чтобы помочь гражданам преодолевать психологический проблемы. Он пояснил, что намерен развивать на Украине ментальную и физическую реабилитацию, поэтому считает необходимым легализовать лекарства на основе каннабиса.

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#наркотики
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«Отменяй и договаривайся»: В Киеве Зеленскому вынесли последнее предупреждение
Соскин: Зеленскому пора начать договариваться, США потеряли интерес в конфликте
21 декабря 2023, 15:09

Фото: Сайт Кремля

Украинскому главе Владимиру Зеленскому пора начать подыскивать варианты выхода из конфликта, поскольку США уже потеряли в нём интерес, об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Зеленский, отменяй военное положение и договаривайся о временном прекращении огня», — посоветовал президенту Соскин.

По мнению Соскина, главный союзник Украины, Соединённые Штаты, начал терять интерес в финансировании уже практически проигравшей стороны. К тому же, Вашингтон стал концентрировать своё внимание на других конфликтах, таких как палестино-израильских, а также на своих внутренних проблемах.

В следующем году денежные транши на Украину из Европы и США могут оборваться окончательно, считает Соскин. Именно поэтому Зеленскому пора начать думать рационально и попытаться договориться с Россией.

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#сша
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#конфликт
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Инициативная группа: С Владимиром Путиным Россия идёт к стабильности
21 декабря 2023, 15:07

Фото: Сайт Кремля

После публичного объявления Владимиром Путиным о своём согласии участвовать в выборах президента РФ состоялось организационное собрание, а 16 декабря прошло заседание инициативной группы по выдвижению действующего лидера в кандидаты на должность президента России.
Главный редактор телеканала «Радуга» Анна Суница в эфире «Радио 1» рассказала, что в инициативной группе собрались те, кто желает России лучшего будущего. В числе участников были известные деятели искусства, культуры, представители разных сфер общества.
«Мне кажется, что весь мир понимает, что Владимир Путин – это Россия, а Россия – это наш Владимир Путин. Мы помним “романтику” лихих 90-х. И я помню, когда было страшно, когда были провалы в нашей оборонной способности, и вижу, какая стала Россия сейчас. Те, кто с нами остались – это истинные патриоты, это люди, которые понимают этот вектор развития. Потому что Россия уже не та, которой она была 20-30 лет назад. Это великая Россия, которая идёт к кульминации своего развития – к стабильности», — заметила Анна Суница.
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#россия
#владимир путин
#будущее
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#выборы
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Лавров заявил, что России есть чем ответить на конфискацию активов Германией
21 декабря 2023, 14:28

Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на намерение Германии конфисковать российские активы.
Напомним, ранее стало известно, что в Германии приняли решение изъять российские активы на сумму более 720 миллионов евро. С таким требованием генеральный прокурор Германии Петер Франк обратился в Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне.

Как отметили в немецком издании Der Spiegel, речь идёт о Национальном расчетном депозитарии (НРД), который находится в санкционном списке. Сообщается, что ​арестованные средства пытались вывести со счёта.

Сергей Лавров заявил, что России есть, что конфисковать у Германии в ответ.

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#сергей лавров
#германия
#деньги
#россия
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У ЕК нет причин лишать Венгрию права голоса по седьмой статье, заявил Орбан
Орбан: у Еврокомиссии нет причин лишать Венгрию права голоса по седьмой статье
21 декабря 2023, 14:13

Фото: сайт Кремля

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что у Еврокомиссии нет причин начинать процесс о лишении Венгрии права голоса по 7 статье договора ЕС, так как она только что признала, что юридическая система страны в порядке. Об этом Орбан сообщил на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.
По словам Орбана, Будапешт получил документы, которые в полной мере свидетельствуют о том, что «в Венгрии самая свежая и положительно оцененная правовая система из всех стран Европейском союзе».

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса при заключении соглашения о финансировании Украины. Речь идёт о возобновлении процедуры наказания по седьмой статье за нарушение верховенства закона, что может повлечь за собой приостановку права голоса.

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#соглашения
#документы
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#евросоюз
#венгрия
#виктор орбан
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ЕК перечислила Украине последний в 2023 году транш финансовой помощи
ЕК перевела Украине последний декабрьский транш помощи в размере €1,5 млрд
21 декабря 2023, 13:50

Фото: iStock/Berezko

Еврокомиссия перевела Украине последний декабрьский транш в размере 1,5 миллиарда евро в рамках программы макрофинансовой помощи 2023 года. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в социальной сети X.
Отмечается, что платеж произвели из-за отсутствия договоренности в Европейском союзе по поводу будущего финансирования Киева.

Ранее сообщалось, что украинские власти получили от Евросоюза грант на 150 миллионов евро. Деньги от Европейского союза будут направлены на восстановление инфраструктуры, которая была повреждена в ходе боевых действий. Как стало известно, следующий транш ожидается в первом квартале следующего года.

Также Германия выделила Киеву 23 миллиона евро на киберпроекты в 2023 году для укрепления защиты от кибератак.

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