Запрет вейпов спровоцирует нелегальный оборот, считают в Кабмине

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Законопроект о полном запрете вейпов в России может способствовать росту нелегального оборота и требует концептуальной переработки. Информация следует из заключения правительства, которое доступно в думской электронной базе.
В российском правительстве уточнили, что с учетом данного фактора законопроект требует переработки.
Ранее сообщалось, что в Государственную думу внесут межфракционный закон о запрете на розничную продажу любых вейпов в стране. Запрет коснется как никотинсодержащие, так и безникотиновые электронные сигареты и жидкости для них.
Стоит отметить, что запрет на курение вейпов вызвал скандал в одной из семей Калининграда. В апреле текущего года две четырнадцатилетние сводные сестры ушли из дома из-за запрета курить вейп. Школьницы оставили родителям записку, в которой сообщили о том, что вернутся, если дома будут действовать их правила.
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Ранее сообщалось, что в Государственную думу внесут межфракционный закон о запрете на розничную продажу любых вейпов в стране. Запрет коснется как никотинсодержащие, так и безникотиновые электронные сигареты и жидкости для них.
Стоит отметить, что запрет на курение вейпов вызвал скандал в одной из семей Калининграда. В апреле текущего года две четырнадцатилетние сводные сестры ушли из дома из-за запрета курить вейп. Школьницы оставили родителям записку, в которой сообщили о том, что вернутся, если дома будут действовать их правила.
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Десятиклассник умер от отравления метадоном на дне рождения друга в Краснодаре
Екатерина Коршунова