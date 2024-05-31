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Запрет вейпов спровоцирует нелегальный оборот, считают в Кабмине

Кабмин: закон о запрете вейпов может поспособствовать росту нелегального оборота
31 мая 2024, 11:49
Фото: iStock/Igor Ilkov

Фото: iStock/Igor Ilkov

Законопроект о полном запрете вейпов в России может способствовать росту нелегального оборота и требует концептуальной переработки. Информация следует из заключения правительства, которое доступно в думской электронной базе.
В российском правительстве уточнили, что с учетом данного фактора законопроект требует переработки.

Ранее сообщалось, что в Государственную думу внесут межфракционный закон о запрете на розничную продажу любых вейпов в стране. Запрет коснется как никотинсодержащие, так и безникотиновые электронные сигареты и жидкости для них.



Стоит отметить, что запрет на курение вейпов вызвал скандал в одной из семей Калининграда. В апреле текущего года две четырнадцатилетние сводные сестры ушли из дома из-за запрета курить вейп. Школьницы оставили родителям записку, в которой сообщили о том, что вернутся, если дома будут действовать их правила.

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#вейп
В России могут появиться мобильные убежища для защиты от всех видов оружия
31 мая 2024, 12:32

Фото: ФГБУ ВНИИ ГОЧС

В России могут появиться мобильные убежища модульного типа для защиты населения от воздействия всех видов современного оружия, в том числе и ядерного. Об этом говорится в проекте постановления правительства.
Отмечается, что при размещении таких объектов будет учитываться опыт проведения специальной военной операции.

В записке к проекту уточняется, что для укрытия всего населения недостаточно имеющихся в России защитных сооружений, а многие подземные помещения технически невозможно приспособить под эти цели.

Возведение убежищ с применением полносборных конструкций станет новым способом укрытия для населения России.

Такие мобильные убежища имеют ряд преимуществ над капитальными сооружениями. В частности, их можно перевозить в разные места, а также размещать на небольших ограниченных участках местности.

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#защита
#безопасность
#население
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Троице-Сергиева Лавра и РИА Новости запустят подкаст «Дорога в Лавру»
31 мая 2024, 12:19

Фото: iStock/arh-sib@rambler.ru

Свято-Троицкая Сергиева Лавра и РИА Новости запускают художественно-исторический проект на стыке подкаста и традиционного аудиоспектакля «Дорога в Лавру».
«Дорога в Лавру» — это также способ, повествуя о монастыре, чья жизнь всегда была неразрывно связана с историей России, донести нашим гражданам важность быть едиными во всем. На протяжении всей нашей истории другого пути выстоять и сохранить Отечество не было», — рассказал в беседе с РИА Новости казначей Свято-Троицкой Сергиевой Лавры иеромонах Архипп (Шаханов).

Также в подкасте расскажут о роли Сергия Радонежского в становлении русского государства и о значимости возвращения иконы «Троица» Андрея Рублёва в церковные стены.

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#икона
#подкаст
#церковь
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В Подмосковье расширили доступ к сервису каршеринга
31 мая 2024, 11:44

Фото: iStock/Youngoldman

Ещё три зоны в Московской области подключили к сервису каршеринга, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Теперь начать и завершить аренду автомобиля пользователи каршеринга могут в Подольске, Домодедове и аэропорту Жуковский», — отмечается в сообщении.
Ранее сервис каршеринга был открыт в Дзержинском, Лобне, Раменском, Ивантеевке, Жуковском, Щёлкове, Лыткарине и Железнодорожном.

Отмечается, что пользователи каршеринга могут воспользоваться поминутным или фиксированным тарифом, взять абонемент или пакет от двух часов до семи дней.

Ранее сообщалось, что на трассах Московской области установили более пяти тысяч знаков направления поворотов, работы провели в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автодороги».

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#каршеринг
#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
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Новые современные очистные сооружения заработают в Кашире
31 мая 2024, 11:29

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Современные очистные сооружения заработают для 46 тысяч жителей Каширы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Глава Каширы Михаил Шувалов проконтролировал ход проведения работ совместно со специалистами.

«В настоящее время на объекте работает 61 человек и 5 единиц техники. Осуществляются армирование и монтаж опалубки стен биологического реактора. Проводится монтаж опалубки фундаментов 2 захватки здания механического обезвоживания ила и воздуходувок. Выполняется обмазочная гидроизоляция. Идет устройство котлованов под фундаменты здания доочистки», — поделились в пресс-службе.

Новый комплекс будет обслуживать Каширы, ​микрорайона Ожерелье, посёлков Новоселки и Зендиково.

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#кашира
#строительство
#очистные сооружения
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Качество школьного питания в Подмосковье контролирует нейросеть
31 мая 2024, 11:22

Фото: iStock/romrodinka

Завтраки, обеды и полдники в школах Московской области проходят проверку искусственным интеллектом, нейросеть контролирует качество еды по фотографиям, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Еженедельно нейросеть анализирует около 15 тысяч фотографий блюд, которые подают в школьных столовых. Когда ИИ выявляет недочёты, информация проверяется. Если она подтверждается, школа ликвидирует нарушения», — пояснила глава областного Мингосуправления Надежда Куртяник.
Она добавила, что этот проект реализуется с начала учебного года и он уже принёс значительные результаты: в частности, количество жалоб на школьное питание, поступающих от учеников и их родителей, снизилось почти на десять процентов.

В министерстве уточнили, что работники школ ежедневно фотографируют подносы с едой и загружают снимки в сервис «Проверки Подмосковья». Нейросеть распознаёт блюда и сопоставляет с меню, которое утвердил Роспотребнадзор. Точность проверок составляет 97-94%.

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#московская область
#подмосковье
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В Россельхознадзоре заявили об отсутствии дефицита яблок в стране
Россельхознадзор: дефицита яблок в стране не будет
31 мая 2024, 11:15

Фото: istockphoto/somboon kaeoboonsong

В Россию завезут яблоки из шести соседних стран. Об этом в рамках Всероссийского зернового форума сообщил замруководителя Россельхознадзора Антон Кармазин.
«Что касается яблок, [все] будет замещено поставками из тех же наших ближайших дружественных соседних стран — из Азербайджана, Турции, Армении, Белоруссии, Сербии и Приднестровья», — сказал Кармазин.

Он также добавил, что на российском рынке не ожидается ни роста цен, ни уж тем более яблочного дефицита.

До этого министр сельского хозяйства России Оксана Лут сообщала, что из-за заморозков в мае в РФ будет дефицит яблок. Кроме того, была информация о планах российского Минсельхоза ввести из-за заморозков федеральный режим ЧС.

К слову, в прошлом году в Подмосковье в ходе акции «Тут едут яблоки и арбузы! Прямо на переработку!» участники сдали на переработку более двух тысяч кубометров плодов, а это почти 1200 тонн или 27 железнодорожных полувагонов.

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#россия
#минсельхоз
#яблоки
#фрукты
#дефицит
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На дорогах Подмосковья установили более 5 тысяч знаков направления поворота
31 мая 2024, 11:02

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше пяти тысяч знаков направления поворота — шевронов — установили на трассах Московской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автодороги», сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Шевронами обустроили 225 участков региональных дорог в 23 округах Московской области. Знаки направления поворота устанавливаются на поворотах с радиусом меньше 30 метров и на крутых виражах», — пояснил глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик.
Он добавил, что до конца года планируется установить ещё около 5 тысяч знаков направления поворота.

В настоящее время больше всего шевронов установлено в Одинцовском и Орехово-Зуевском городских округах, а также в округе Солнечногорск.

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#минтранс мо
#дороги
#московская область
#подмосковье
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Подмосковные спасатели приняли участие в соревнованиях «Пожарный Олимп»
31 мая 2024, 10:38

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в соревнованиях «Пожарный Олимп», прошедших в парке «Патриот». Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
XV Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность — 2024» прошел 30 мая.

«У нас много молодых работников, которые развиваются в профессии, совершенствуют свои навыки не только на занятиях по профессиональной подготовке, но и в любое другое свободное время. Подобные соревнования дают возможность пообщаться с коллегами из противопожарно-спасательных служб со всех уголков нашей страны, посмотреть на их достижения, а также испытать собственные силы на дистанции, включающей привычные для пожарных и спасателей элементы профессиональной и физической подготовки», — поделился первый замначальника госучреждения Вадим Беловошин.

В рамках соревнований подмосковные спасатели преодолевали дистанцию на который их ждали семь упражнений в рамках их работы.

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#профессии
#мособлпожспас
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В Подмосковье в 2024 году благоустроят восемь набережных
31 мая 2024, 10:23

Фото: iStock/Lidia Efimova

Восемь набережных планируется благоустроить в шести городских округах Московской области в текущем году, об этом рассказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«Благоустроить планируется восемь набережных, работы проводятся по проектам, задача которых не только украсить пейзаж города, но и создать комфортные условия для жителей разных возрастов», — отметил Брынцалов.
Он добавил, что на благоустройство набережных выделяется около 1,6 млрд рублей, причём большая часть средств — около 756 млн рублей — из бюджета области. Кроме того, из федерального бюджета на эти цели направили свыше 498 млн рублей, а из муниципальных бюджетов — около 319 млн рублей.

Благоустроены будут две набережные в округе Щёлково — у Чкаловского пруда и у Барского пруда рядом с усадьбой Гребнево, две набережные в Красногорске — у реки Синичка и в Павшинской пойме, а также набережные в зоне отдыха в Шаховской, у Красного ручья в Лотошине, у озера Сенеж в Солнечногорске и в зоне отдыха «Южное озеро» в Черноголовке.

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#набережная
#игорь брынцалов
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#подмосковье
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