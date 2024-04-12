В Калининграде две восьмиклассницы ушли из дома из-за запрета курить вейп

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В Калининграде две четырнадцатилетние сводные сестры ушли из дома из-за запрета курить вейп. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что около девяти часов вечера девочки ушли из дома 11 апреля после очередного разговора с родителями о вреде курения. Школьницы оставили родителям записку, в которой сообщили о том, что вернутся, если дома будут действовать их правила.
По информации источника, около четырех часов ночи родители девочек обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов вместе и кинологи с собакой начали поиск пропавших, но животное потеряло их след в 600 метрах от дома. Дальнейшая судьба школьниц в настоящее время остается неизвестной.
Ранее сообщалось, что депутаты от фракций Госдумы ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» разработали законопроект о запрете розничной продажи вейпов в России «в целях народосбережения».
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По информации источника, около четырех часов ночи родители девочек обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов вместе и кинологи с собакой начали поиск пропавших, но животное потеряло их след в 600 метрах от дома. Дальнейшая судьба школьниц в настоящее время остается неизвестной.
Ранее сообщалось, что депутаты от фракций Госдумы ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» разработали законопроект о запрете розничной продажи вейпов в России «в целях народосбережения».
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Екатерина Коршунова