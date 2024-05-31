Десятиклассник умер от отравления метадоном на дне рождения друга в Краснодаре

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16-летний молодой человек умер от отравления метадоном на Дне рождения друга в Краснодаре. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что юноша отправился на праздник к другу в микрорайон Гидростроителей. На вечеринке у подростков присутствовал алкоголь и запрещённые вещества.
По данным источника, на следующий день десятикласснику резко стало плохо, он потерял сознание, ему вызвали скорую. Врачи установили, что молодой человек находится в глубокой коме, его экстренно госпитализировали.
В медучреждении ему диагностировали острое отравление метадоном. Медики боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось.
В настоящее время правоохранительные органы проводят масштабную проверку: устанавливается вся цепочка, по которой смертельный наркотик попал к компании друзей.
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По данным источника, на следующий день десятикласснику резко стало плохо, он потерял сознание, ему вызвали скорую. Врачи установили, что молодой человек находится в глубокой коме, его экстренно госпитализировали.
В медучреждении ему диагностировали острое отравление метадоном. Медики боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось.
В настоящее время правоохранительные органы проводят масштабную проверку: устанавливается вся цепочка, по которой смертельный наркотик попал к компании друзей.
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Екатерина Коршунова