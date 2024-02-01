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Запретят «наливать»: в России начали борьбу с продажей пива в многоэтажках

Госдума приняла законопроект о запрете «наливаек» в жилых домах
01 февраля 2024, 12:12
Фото: iStock/Alena Kravchenko

Фото: iStock/Alena Kravchenko

Госдума в окончательном чтении приняла законопроект о запрете «наливаек» в жилых домах. О том, какие поправки внесены в законодательство, как они отразятся на бизнесе, и чем опасны подобные заведения для общества, расскажет редакция «Радио 1».

«Наливайки» в России запретили


Рассмотрение законопроекта о запрете «наливаек» в жилых домах обусловлено многочисленными обращениями от граждан, которые страдают от шума, беспорядка и опасаются за своих детей. Прежде об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.


«Это решение — ответ на запрос общества. Нам поступают многочисленные обращения от граждан — жителей многоквартирных домов, которые опасаются за своих детей, страдают от шума и беспорядка, устраиваемых посетителями таких заведений. Днем это магазины, а ночью — псевдокафе, которые торгуют алкоголем, обходя нормы закона», — пояснил Володин.

Авторы инициативы предложили наделить регионы правом запрещать продажу пива, сидра, пуаре и медовухи в псевдокафе, расположенных в многоквартирных домах, ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

«После принятия закона у региональных властей будут все полномочия и возможности, чтобы навести порядок в этой сфере», — заявил Володин.

Теперь алкогольной продукции запрещено давать наименования, вводящие потребителей в заблуждение «относительно природы, идентичности, состава, количества, срока годности или срока хранения алкогольной продукции, приписывать особые свойства, в том числе лечебные, которыми алкогольная продукция не обладает, использовать в наименованиях такой продукции названия продуктов, которые не входят в её состав».

«Наливайки» привели к росту преступности


Отсутствие должного контроля за оборотом алкоголя и его доступность нередко приводят к росту преступности. Так, в прошлом году во Владимире в одной из «наливаек» был убит мужчина. Погибший жил в том же доме, где располагается злачное заведение. Незнакомец подошел к подвыпившему мужчине и нанес ему несколько ножевых ударов в шею.

Несколькими годами ранее двое мужчин из Йошкар-Олы подстерегали своих жертв в «наливайках». Любители легкой наживы нападали на выпивших посетителей таких заведений, избивали их и незаконно завладевали денежными средствами и мобильными телефонами.


Эксперт алкорынка Черниговский: Главная опасность «наливаек» — отсутствие контроля
Эксперт алкорынка Черниговский: Главная опасность «наливаек» — отсутствие контроля

Что изменится в законе о продаже алкоголя


Председатель Комитета по экономической политике Максим Топилин заявил, что поправки, вносимые в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», обусловлены немалым количеством обращений граждан и представителей регионов.

Суть изменений состоит в том, чтобы разграничить добропорядочный бизнес и дать возможность субъектам установить ограничения продажи алкоголя в учреждениях общепита в многоквартирных домах. Исключения составят рестораны. По мнению законодателей, те учреждения, которые относятся к ресторанам, соблюдают санитарные правила и общественный порядок.

«Чаще всего рестораны заканчивают свою работу ближе к 23:00 и обычно стараются соблюдать порядок», - пояснил Топилин.

Минфин не поддержал поправку


В ходе рассмотрения законопроекта, среди парламентариев возникли разногласия. Споры касались восьмой поправки, которая предусматривала обязательную маркировку тары, в которую разливается алкогольная продукция, приобретенная в так называемых «наливайках».

Статс-секретарь-заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил, что маркировать бутылки, в которых отпускается продукция на разлив, в настоящее время технически невозможно, поэтому Минфин предложил ее отклонить. Сазанов добавил, что в рамках поправок будет урегулировано то, чтобы из кеги не было продано больше продукции, чем она может содержать. В результате голосования, восьмая поправка была отклонена.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 апреля 2024 года.

Почему убрать «наливайки» полностью не получится


Генеральный директор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук Максим Черниговский рассказал «Радио 1» о том, что нужно изменить в законе о реализации алкоголя, и как запрет «наливаек» отразится на бизнесе.

«В юридической практике есть термин легальный оператор розничного рынка и нелегальный оператор. Вопрос в том, что нужно менять в общем лицензионные требования. Если стандарты качества, установленные на сегодняшний день, не устраивают общество, законодательные органы, исполнительную власть, то надо меня лицензионные правила, их нужно ужесточать», - заявил Черниговский.

По словам эксперта, полностью убрать розничных операторов с первых этажей многоквартирных домов, невозможно.

«Если взять Москву, Санкт-Петербург, то огромные площади в этих городах заняты подобными заведениями. Если убрать розничных операторов, реализующих алкогольную продукцию с первых этажей многоквартирных домов, то снизится доступность к легальному алкоголю, что неминуемо приведет к росту продаж нелегальной спиртосодержащей продукции, затем последуют смертельные случаи, отравления», - пояснил Черниговский.

Как запрет «наливаек» отразится на бизнесе


По словам Максима Черниговского, законодатели прежде всего исходят из интересов граждан, принимая какие-либо поправки.

«В первую очередь мы должны думать о гражданах. Все законодательные базы должны быть направлены на то, чтобы повысить качество жизни граждан. Так вот, качество жизни снизится, если мы полностью уберем алкогольную продукцию с первых этажей многоквартирных домов. Однако в бизнесе тоже наши граждане, и если мы будем ограничивать работу легальных операторов алкогольного рынка, то мы ущемим их права», - заявил эксперт.

Он также призвал навести порядок в части реализации алкогольной продукции и вернуться к той системе, которая существовала во времена Советского Союза.

«В Советском Союзе где попало алкоголь не продавали. Сейчас в этом плане полная вакханалия. Даже в легальной рознице приходишь и видишь на паллетах с кондитерскими товарами находятся полки с пивом и иной алкогольной продукцией, это неправильно. Необходимо вводить жесткие требования в отношении такого рода специализированной торговли алкоголем и табаком. Нужно чтобы стоял охранник у входа и уже там, а не у кассы, когда у него возникают сомнения, проверял документы. В такие заведения нельзя пропускать подвыпивших людей», - заявил Черниговский.

Кандидат экономических наук обратил внимание на то, что в России примерно 30% правонарушений совершаются лицами в состоянии алкогольного опьянения. В 70-ти тыс. из 160 тыс. населенных пунктов вовсе отсутствует легальная розничная продажа алкогольной продукции, в связи с чем поправки в законодельство внести необходимо.

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В Подмосковье выделят около 2 тыс участков земли для многодетных семей
01 февраля 2024, 14:40

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Не менее 2 тысяч земельных участков планируется выделить в 2024 году в Московской области для многодетных семей, на эти цели из региональной собственности в муниципальную будет передано 280 гектаров, сообщает пресс-служба Минимущества Подмосковья.
«В этом году мы планируем передать более 280 гектаров пяти городским округам: 186 гектаров областной земли получит Чехов, 60 гектаров — Раменский, 24 гектара — Клин, 10 гектаров — Воскресенск и 0,3 га ЗАТО «Восход», — цитируются в сообщении слова главы министерства Натальи Адигамовой.
В министерстве отметили, что в 2023 году в Московской области земельные участки получили более 2,3 тыс. многодетных семей.

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#земельные участки
#многодетная семья
#подмосковье
#московская область
#наталья адигамова
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Волынец: Отговорившим от аборта врачам надо давать Вифлеемский сертификат
01 февраля 2024, 14:38

Фото: istockphoto.com/DragonImages

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила выдавать врачам, убедившим женщин отказаться от аборта, Вифлеемский сертификат.
Согласно её инициативе, выдача Вифлеемского сертификата должна быть равна стоимости аборта при каждом случае изменения решения в пользу рождения ребёнка. Волынец уверена, что такая мера также способствует повышению рождаемости в стране.

«Прошу рассмотреть вопрос о разработке федерального регламента, предусматривающего выдачу Вифлеемского сертификата медицинским работникам в размере стоимости прерывания беременности при каждом случае изменения решения в пользу рождения ребёнка при отказе от искусственного прерывания беременности», — приводит RT текст обращения Волынец на имя зампреда Госдумы Анны Кузнецовой.

Ранее сообщалось, что по данным Социального фонда России, с 1 февраля размер маткапитала будет проиндексирован на 7,5%. Как передают argumenti.ru, теперь размер выплат составит на первого ребенка почти 631 тыс. рублей, на второго — 833,8 тыс. рублей.

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#рождаемость
#демография
#женщины
#врачи
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Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
01 февраля 2024, 14:37

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 15-й годовщиной интронизации, об этом сообщает «РИА Новости».
«Я сердечно и искренне поздравляю вас с праздником, с днем интронизации. Пятнадцать лет. Я думаю, что вы даже не заметили, как эти 15 лет пролетели», — сказал Владимир Путин при встрече с главой Русской православной церкви.

Российский лидер вручил ему букет белых роз и поблагодарил за проделанную работу.

Патриарх Кирилл согласился, что столь длинный промежуток времени пролетел, как будто бы, незаметно. При этом, по его словам, за этот период было сделано достаточно много для установления тесных отношений между государством и церковью, благодаря чему удалось реализовать много общественно полезных проектов.

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Россияне назвали идеальный график работы
Опрос: 37% россиян считают пятидневку идеальным графиком
01 февраля 2024, 14:18

Фото: istockphoto.com/Liubomyr Vorona

Опрос сервиса «Работа.ру» показал, что 37% россиян считаю график работы 5/2 идеальным.
При этом, 27% предпочитают сменный график работы, а для 23% респондентов самой подходящей является «удалёнка».

Как передаёт RT, для россиян в работе также важны такие критерии, как баланс между работой и личной жизнью, местоположение и зарплата.

Другое исследование, проведённое ВЦИОМ, показало, что большинство россиян считают, что самыми красивыми девушками являются соотечественницы.

«По январским данным ВЦИОМ, за последние 11 лет мы лишь укрепились во мнении, что самые красивые девушки живут в России (81%). Солидарность в этом вопросе выражают и обладательницы самопровозглашенного титула (79% женщин), и их почитатели (84% мужчин), «богатые» и «бедные» (82% и 73% соответственно), городские и сельские жители (72-84% и 86% соответственно), а также стар и млад», – приводит АГН «Москва» текст исследования.

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#россияне
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ФНС подала иск к российской структуре IKEA на 12,9 миллиарда рублей
01 февраля 2024, 14:04

Фото: istock / blinow61

Федеральная налоговая служба пожала иск к ООО «Икеа торг» на сумму 12,9 млрд рублей. Сумма исковых требований оставляет 12,9 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы Арбитражного суда Московской области.

По информации в системе СПАРК российская структура по прежнему принадлежит голландско-шведскому Ingka Holding, который управляет компанией IKEA и «Мега» во всем мире.

Суть претензий налоговой службы не уточняется.

Летом 2022 года IKEA сообщила о полном уходе из Российской Федерации.Были проданы четыре завода и уволены все работники в стране. Активы купили две местные фирмы — изготовитель пиломатериалов «Лузалес» и компания «Слотекс». Российские мебельные производители, которые поставляла товары для IKEA, стали самостоятельно продавать изготовленную ими продукцию, а также выпускать новые коллекции.

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#служба
#суд
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В округе Щёлково браконьеры застрелили двух лосей
01 февраля 2024, 14:02

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Незаконный отстрел двух лосей выявили специалисты охотнадзора в лесу на территории округа Щёлково, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Инспекторы обнаружили две разделанные туши лосей. Браконьеры застрелили животных со снегохода», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сезон охоты на лосей в Московской области закрылся 10 января, поэтому за отстрел животных в запрещённые сроки браконьерам грозит уголовная ответственность.

Данные о незаконной охоте инспекторы передали в полицию для дальнейшего расследования.

Ранее сообщалось, что у деревни Бурково Можайского округа задержали двух браконьеров, убивших самку лося. Нарушители могут получить реальный срок.

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#браконьеры
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#минэкологии мо
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Воробьёв назвал сроки старта строительства новых развязок на ЦКАД
01 февраля 2024, 14:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Строительство съезда с Центральной кольцевой автодороги в районе Малых Вязём завершат до 2025 года. При этом планируется строительство ещё шести развязок, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Сегодня ощутил на себе пробку в районе Малых Вязём. Ситуация у ЦКАД непростая: два светофора, два перекрёстка, железнодорожный переезд. При поддержке президента планируем распутать этот «клубок» к концу года», – написал глава региона в своём телеграм-канале.
Он отметил, что Вязёмы – не единственный узкий проезд на ЦКАД. Власти Подмосковья рассчитывают построить ещё шесть развязок, в том числе три самые крупные – с Дмитровским, Щёлковским и Фряновским шоссе. Строительство новых съездов начнут в 2025-2026 годах.

В районе Вязём уже сейчас строят три путепровода – над железнодорожными путями Смоленского направления, через Можайское шоссе и через улицу Ямскую, тоннель в районе примыкания в северной части ЦКАДа, мост через реку Большая Вязёмка.

Протяжённость четырёхполосной развязки составит 4,2 км, добавил Воробьёв. Время в пути для жителей Одинцова, Звенигорода, Голицына, Кубинки и Истры сократится с 1,5 – 2 часов до пяти минут.

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Губернатор Воробьёв рассказал, строительство каких дорог завершится в 2024 году
#андрей воробьёв
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#строительство
#цкад
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#транспорт
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье в этом году очистят 14 водоёмов по губернаторской программе
01 февраля 2024, 13:55

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

14 водоёмов Московской области очистят в 2024 году в рамках реализации губернаторской программы «100 прудов и озёр», список составлен по итогам народного голосования, проходившего на портале «Добродел», сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
«Из 58 водных объектов в финальный список попали 14, они расположены в девяти городских округах Подмосковья. В этом году в водоёмах-победителях расчистят дно, уберут топляк и мусор», — рассказал глава министерства Тихон Фирсов.
Лидером голосования стало озеро Святое в Егорьевске – за него проголосовали более 4 тысяч человек. На втором месте пруд в Дедовске, собравший 3656 голосов. На третьем — Холодный пруд в Клину (3186 голосов).

Программа губернатора Московской области «100 прудов и озёр» реализуется в регионе с 2021 года, за это время было расчищено более 700 гектаров водоёмов.

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#пруд
#озеро
#экология
#подмосковье
#московская область
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На Урале мать вскрыла гроб бойца СВО из-за риска лишиться выплат
01 февраля 2024, 13:31

Фото: iStock/dragana991

В Каменске-Уральском Свердловской области женщина настояла на вскрытии цинкового гроба сына, погибшего на спецоперации, для получения выплат. Об этом пишет издание «Екатеринбург Онлайн».
Согласно сообщению, родственники погибшего бойца СВО считают, что ему при смерти поставили не верный диагноз - сердечная недостаточность, из-за которого семья лишена выплат и льгот от государства. При этом брат погибшего уверен, что тот получил ранение.

В конечном итоге родственники решили обратиться к властям и получить разрешение на вскрытие цинкового гроба. По их словам, им принципиально доказать, что он герой.

Таким образом, на теле погибшего военного обнаружили ожоги и гематомы. Однако определить, что стало истинной причиной смерти сможет только медицинская экспертиза.

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