Запретят «наливать»: в России начали борьбу с продажей пива в многоэтажках

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Госдума в окончательном чтении приняла законопроект о запрете «наливаек» в жилых домах. О том, какие поправки внесены в законодательство, как они отразятся на бизнесе, и чем опасны подобные заведения для общества, расскажет редакция «Радио 1».
«Наливайки» в России запретили
Рассмотрение законопроекта о запрете «наливаек» в жилых домах обусловлено многочисленными обращениями от граждан, которые страдают от шума, беспорядка и опасаются за своих детей. Прежде об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Это решение — ответ на запрос общества. Нам поступают многочисленные обращения от граждан — жителей многоквартирных домов, которые опасаются за своих детей, страдают от шума и беспорядка, устраиваемых посетителями таких заведений. Днем это магазины, а ночью — псевдокафе, которые торгуют алкоголем, обходя нормы закона», — пояснил Володин.
Авторы инициативы предложили наделить регионы правом запрещать продажу пива, сидра, пуаре и медовухи в псевдокафе, расположенных в многоквартирных домах, ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
«После принятия закона у региональных властей будут все полномочия и возможности, чтобы навести порядок в этой сфере», — заявил Володин.
Теперь алкогольной продукции запрещено давать наименования, вводящие потребителей в заблуждение «относительно природы, идентичности, состава, количества, срока годности или срока хранения алкогольной продукции, приписывать особые свойства, в том числе лечебные, которыми алкогольная продукция не обладает, использовать в наименованиях такой продукции названия продуктов, которые не входят в её состав».
«Наливайки» привели к росту преступности
Отсутствие должного контроля за оборотом алкоголя и его доступность нередко приводят к росту преступности. Так, в прошлом году во Владимире в одной из «наливаек» был убит мужчина. Погибший жил в том же доме, где располагается злачное заведение. Незнакомец подошел к подвыпившему мужчине и нанес ему несколько ножевых ударов в шею.
Несколькими годами ранее двое мужчин из Йошкар-Олы подстерегали своих жертв в «наливайках». Любители легкой наживы нападали на выпивших посетителей таких заведений, избивали их и незаконно завладевали денежными средствами и мобильными телефонами.
Эксперт алкорынка Черниговский: Главная опасность «наливаек» — отсутствие контроля
Что изменится в законе о продаже алкоголя
Председатель Комитета по экономической политике Максим Топилин заявил, что поправки, вносимые в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», обусловлены немалым количеством обращений граждан и представителей регионов.
Суть изменений состоит в том, чтобы разграничить добропорядочный бизнес и дать возможность субъектам установить ограничения продажи алкоголя в учреждениях общепита в многоквартирных домах. Исключения составят рестораны. По мнению законодателей, те учреждения, которые относятся к ресторанам, соблюдают санитарные правила и общественный порядок.
«Чаще всего рестораны заканчивают свою работу ближе к 23:00 и обычно стараются соблюдать порядок», - пояснил Топилин.
Минфин не поддержал поправку
В ходе рассмотрения законопроекта, среди парламентариев возникли разногласия. Споры касались восьмой поправки, которая предусматривала обязательную маркировку тары, в которую разливается алкогольная продукция, приобретенная в так называемых «наливайках».
Статс-секретарь-заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил, что маркировать бутылки, в которых отпускается продукция на разлив, в настоящее время технически невозможно, поэтому Минфин предложил ее отклонить. Сазанов добавил, что в рамках поправок будет урегулировано то, чтобы из кеги не было продано больше продукции, чем она может содержать. В результате голосования, восьмая поправка была отклонена.
Предполагается, что закон вступит в силу с 1 апреля 2024 года.
Почему убрать «наливайки» полностью не получится
Генеральный директор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук Максим Черниговский рассказал «Радио 1» о том, что нужно изменить в законе о реализации алкоголя, и как запрет «наливаек» отразится на бизнесе.
«В юридической практике есть термин легальный оператор розничного рынка и нелегальный оператор. Вопрос в том, что нужно менять в общем лицензионные требования. Если стандарты качества, установленные на сегодняшний день, не устраивают общество, законодательные органы, исполнительную власть, то надо меня лицензионные правила, их нужно ужесточать», - заявил Черниговский.
По словам эксперта, полностью убрать розничных операторов с первых этажей многоквартирных домов, невозможно.
«Если взять Москву, Санкт-Петербург, то огромные площади в этих городах заняты подобными заведениями. Если убрать розничных операторов, реализующих алкогольную продукцию с первых этажей многоквартирных домов, то снизится доступность к легальному алкоголю, что неминуемо приведет к росту продаж нелегальной спиртосодержащей продукции, затем последуют смертельные случаи, отравления», - пояснил Черниговский.
Как запрет «наливаек» отразится на бизнесе
По словам Максима Черниговского, законодатели прежде всего исходят из интересов граждан, принимая какие-либо поправки.
«В первую очередь мы должны думать о гражданах. Все законодательные базы должны быть направлены на то, чтобы повысить качество жизни граждан. Так вот, качество жизни снизится, если мы полностью уберем алкогольную продукцию с первых этажей многоквартирных домов. Однако в бизнесе тоже наши граждане, и если мы будем ограничивать работу легальных операторов алкогольного рынка, то мы ущемим их права», - заявил эксперт.
Он также призвал навести порядок в части реализации алкогольной продукции и вернуться к той системе, которая существовала во времена Советского Союза.
«В Советском Союзе где попало алкоголь не продавали. Сейчас в этом плане полная вакханалия. Даже в легальной рознице приходишь и видишь на паллетах с кондитерскими товарами находятся полки с пивом и иной алкогольной продукцией, это неправильно. Необходимо вводить жесткие требования в отношении такого рода специализированной торговли алкоголем и табаком. Нужно чтобы стоял охранник у входа и уже там, а не у кассы, когда у него возникают сомнения, проверял документы. В такие заведения нельзя пропускать подвыпивших людей», - заявил Черниговский.
Кандидат экономических наук обратил внимание на то, что в России примерно 30% правонарушений совершаются лицами в состоянии алкогольного опьянения. В 70-ти тыс. из 160 тыс. населенных пунктов вовсе отсутствует легальная розничная продажа алкогольной продукции, в связи с чем поправки в законодельство внести необходимо.
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Анастасия Крестьянова