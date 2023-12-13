Глава МВД обратился к Володину из-за рейдов депутатов по наливайкам

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Глава МВД Владимир Колокольцев направил письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину из-за действий определенных депутатов, которые проводят облавы на местах продажи алкоголя, так называемые «наливайки», и привлекают к этим событиям внимание СМИ, что может создать впечатление о бездействии полиции, сообщает РБК.
Колькольцев уточнил, что полиция не осуществляет надзор за торговлей, и в настоящее время существует ограничение на внеплановые проверки индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Однако некоторые члены парламента игнорируют это запрещение и организуют общественные облавы на «наливайки».
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