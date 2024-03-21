Запуск «Союза МС-25» отменили из-за просадки напряжения

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По словам главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, причиной отмены запуска ракеты с кораблем «Союз МС-25» и тремя космонавтами стала просадка напряжения химического источника тока.
«На последнем этапе предпусковой подготовки возникла нештатная ситуация, приведшая к прерыванию всей процедуры. На заседании государственной комиссии мы только что установили, что причиной была просадка напряжения химического источника тока», — пояснил Борисов.Пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-25» с Байконура был запланирован на 16:21 мск 21 марта, однако был отменен примерно за 20 секунд до запуска.
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