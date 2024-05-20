Заранее купил топор и жгуты: изувеченная экс-мужем Маргарита Грачева родила четвертого ребенка

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Экс-ведущая программы «Близкие люди» 31-летняя Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, родила четвертого ребенка. Об этом она сообщила в социальных сетях. О том, как сложилась жизнь женщины после трагических событий, расскажет редакция «Радио 1».
Маргарита Грачева родила четвертого ребенка
На своей странице в социальной сети Грачева опубликовала сообщение, в котором рассказала, что ночью 18 мая она родила четвертого ребенка.
«Сегодня ночью нас стало на одного человека больше. 18 мая в 02.55. 3660 кг, 52см», — поделилась женщина.
Маргарита Грачева: кто она
Несколько лет назад общественность потрясла чудовищная история Маргариты Грачевой. Ее супруг отвез женщину в лес и топором отрубил ей кисти обеих рук. После инцидента Дмитрий сам отвез покалеченную супругу в больницу, где врачам удалось восстановить часть левой кисти. Вместо правой кисти девушке установили бионический протез.
За издевательства над женой Дмитрий был осужден на 14 лет.
За что муж Грачевой отрубил ей руки
Отношения в семье Маргариты и Дмитрия перестали быть идеальными задолго до трагедии. В какой-то момент женщина приняла решение развестись с мужем, с чем он был категорически не согласен. Дмитрий устраивал супруге беспричинные скандалы, порвал ее паспорт, следил за ней.
11 декабря 2017-го года супруг решился на страшное: он вывез супругу в лес и отрубил ей кисти рук. Позже следователи установили, что Дмитрий тщательно готовился к преступлению. Он заранее купил топор, жгуты и даже поинтересовался, сколько времени можно держать человека с подобными травмами в сознании и связанным.
После расправы над женой Дмитрий привез ее в больницу, а затем сдался полиции.
Личная жизнь Грачевой после трагедии
В 2020-м году Грачева вышла замуж. Ее новый избранник принял ее двух сыновей от первого брака и воспитывает как родных. В 2021-м у семейной пары родился сын Ярослав, а 18 мая Грачева вновь стала мамой, но пол ребенка до последнего не раскрывала. 19 мая Грачева сообщила, что родила девочку.
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Анастасия Хохлова