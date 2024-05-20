Заранее купил топор и жгуты: изувеченная экс-мужем Маргарита Грачева родила четвертого ребенка

Экс-ведущая программы «Близкие люди» 31-летняя Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, родила четвертого ребенка. Об этом она сообщила в социальных сетях. О том, как сложилась жизнь женщины после трагических событий, расскажет редакция «Радио 1».