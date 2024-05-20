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Заранее купил топор и жгуты: изувеченная экс-мужем Маргарита Грачева родила четвертого ребенка

Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, родила четвертого ребенка: кто она, что известно
20 мая 2024, 15:51
Фото: iStock/FOTOKITA

Фото: iStock/FOTOKITA

Экс-ведущая программы «Близкие люди» 31-летняя Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, родила четвертого ребенка. Об этом она сообщила в социальных сетях. О том, как сложилась жизнь женщины после трагических событий, расскажет редакция «Радио 1».

Маргарита Грачева родила четвертого ребенка


На своей странице в социальной сети Грачева опубликовала сообщение, в котором рассказала, что ночью 18 мая она родила четвертого ребенка.



«Сегодня ночью нас стало на одного человека больше. 18 мая в 02.55. 3660 кг, 52см», — поделилась женщина.


Маргарита Грачева: кто она


Несколько лет назад общественность потрясла чудовищная история Маргариты Грачевой. Ее супруг отвез женщину в лес и топором отрубил ей кисти обеих рук. После инцидента Дмитрий сам отвез покалеченную супругу в больницу, где врачам удалось восстановить часть левой кисти. Вместо правой кисти девушке установили бионический протез.

За издевательства над женой Дмитрий был осужден на 14 лет.


За что муж Грачевой отрубил ей руки


Отношения в семье Маргариты и Дмитрия перестали быть идеальными задолго до трагедии. В какой-то момент женщина приняла решение развестись с мужем, с чем он был категорически не согласен. Дмитрий устраивал супруге беспричинные скандалы, порвал ее паспорт, следил за ней.

11 декабря 2017-го года супруг решился на страшное: он вывез супругу в лес и отрубил ей кисти рук. Позже следователи установили, что Дмитрий тщательно готовился к преступлению. Он заранее купил топор, жгуты и даже поинтересовался, сколько времени можно держать человека с подобными травмами в сознании и связанным.

После расправы над женой Дмитрий привез ее в больницу, а затем сдался полиции.


Личная жизнь Грачевой после трагедии


В 2020-м году Грачева вышла замуж. Ее новый избранник принял ее двух сыновей от первого брака и воспитывает как родных. В 2021-м у семейной пары родился сын Ярослав, а 18 мая Грачева вновь стала мамой, но пол ребенка до последнего не раскрывала. 19 мая Грачева сообщила, что родила девочку.


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#мужчина
Милонов предложил ввести меры поддержки для садоводов
20 мая 2024, 15:30

Фото: iStock/Valeriy_G

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой внедрить меры поддержки для российских садоводов.
Он пояснил, что ведения приусадебного хозяйства для страны имеет стратегическое значение, поэтому людям, занимающимся такой деятельностью, необходимо помогать.

«Целесообразна организация обеспечения российских садоводов льготными и бесплатными семенными материалами в период сева», — приводит RT текст обращения Милонова на имя министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут.

В то же время стало известно, что в Москве с января по март 2024 года было обработано более 440 тыс. обращений за услугами и сервисами в сфере земли и имущества.

«Физлица и бизнес онлайн могут получить информацию о финансово-лицевых счетах, обратиться за получением земельного участка, заключить допсоглашение к договору аренды и пр. Всего доступно около 30 продуктов. В I квартале 2024 года услугами воспользовались свыше 440 тыс. раз, что более чем на 15% превышает показатель аналогичного периода 2023 года», – приводит АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства столицы слова заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Ранее главный агроном России Октябрина Ганичкина рассказала, можно ли вырастить сакуру на дачном участке.

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#садовод
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#поддержка
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Подмосковье получит около 200 млн рублей на достройку и модернизацию школ
20 мая 2024, 15:27

Фото: iStock/Zhang Shu

Почти 200 миллионов рублей будет выделено Московской области из федерального бюджета на завершение строительства и модернизацию общеобразовательных школ в рамках распоряжения о перераспределении более 13 млрд рублей, которое подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«Более 13 млрд рублей будут направлены в 12 регионов, где в общей сложности создадут свыше 20 тысяч новых учебных мест. Московская область получит пости 200 млн рублей», — говорится в сообщении.
Как отметил председатель подмосковного парламента Игорь Брынцалов, такая поддержка от федеральных властей расширит возможности региона в реализации поручений президента России.

«В Московской области уделяется повышенное внимание строительству социальных объектов, так как темпы строительства жилья у нас одни из самых высоких в стране», — добавил Брынцалов.
Он также сообщил, что в текущем году на работы в рамках областной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» планируется потратить почти 64 млрд рублей, из которых около 48 млрд поступят из регионального бюджета.

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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье на фестивале «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ» выступят народные артисты
20 мая 2024, 15:14

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

На литературном фестивале «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ» в Подмосковье выступят народные артисты России. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Литературный фестиваль «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ» пройдет в усадьбе «Большие Вяземы» государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина.

«7 июня откроется фестиваль с моноспектакля народного артиста России Константина Райкина «Самое любимое», в котором он прочтет стихи Александра Пушкина, Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Николая Рубцова и Осипа Мандельштама. 8 июня на сцене выступит Виктор Сухоруков со спектаклем «Счастливые дни», представляющим монолог о людях и испытаниях, которые они проходят в течение жизни.Также 8 июня состоится музыкально-драматический мультимедийный проект артистов и музыкантов содружества «САМи», — поделились в пресс-службе.

Завершится фестиваль 9 ​июня. Полную программу всех дней ​фестиваля можно найти на ​официальном сайте проекта.

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#стихи
#подмосковье
#одинцово
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Бюст святого равноапостольного Николая Японского появился в посёлке Правдинский
20 мая 2024, 14:48

Фото: Пушкинское Благочиние

В посёлке Правдинский открыли памятник равноапостольному Николаю Японскому. Как сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский, он посвящён памяти погибших в зоне СВО воинов.
Бюст расположен на территории Никольского храма, настоятелем в котором служит протоиерей Кирилл (Соколов). Это один из основателей и организаторов Православного турнира единоборств на Кубок имени Николая Японского.
«В 2022 году из профессиональных спортсменов был создан боевой отряд «Союз» для участия в СВО. Некоторые выступали на «Кубке Равноапостольного Николая Японского». Недавно трое из них погибли. Памятник посвятили им. Имена Сергея Увицкого, Михаила Тюляндина и Максима Стребцова высечены на гранитном постаменте», – отметил священник.
Торжественное освящение монумента провёл благочинный Пушкинского церковного округа отец Василий Ковальчук. Акция собрала около 70 человек. Фото: Пушкинское Благочиние

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#московская область
#подмосковье
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В Одинцове Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл литургию
20 мая 2024, 14:33

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл литургию в Георгиевском соборе в Одинцово. Об этом сообщила пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.
Литургия состоялась 19 мая в Георгиевском соборе. На богослужении присутствовал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

«Поблагодарил Святейшего Владыку от всех прихожан и от себя лично за особое внимание и попечение, которые он оказывает нашему Одинцовскому округу. Это уже не первое Патриаршее богослужение в Георгиевском соборе. Но это всегда для нас огромное, исключительное событие. Тем более сегодня, в период светлых сорока дней, когда Церковь продолжает праздновать и славить Пасху Христову», — поделился глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Также богослужение транслировалась в прямом эфире телеканалов «Союз» и «Спас», гже все желающие могли онлайн побывать на литургии.

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#богослужения
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Подмосковных пенсионеров предупредили о мошенничестве под видом перерасчёта пенсии
20 мая 2024, 14:27

Фото: iStock/Elena Mishina

Новую схему обмана придумали телефонные мошенник, чтобы получить доступ к личным данным пенсионеров, теперь в качестве предлога используется перерасчёт пенсии, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Мошенники звонят пожилым людям и представляются сотрудниками Социального фонда России (СФР). Они заявляют, что у пенсионера был обнаружен неучтённый стаж и предлагают оформить заявление на увеличение пенсионных выплат. Для этого они говорят назвать им код из СМС. После этого мошенники получают доступ к мобильному банку жертвы или к аккаунту на портале госуслуг», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что настоящие сотрудники СФР никогда не звонят с просьбой продиктовать им код из СМС. При поступлении такого звонка рекомендуется сразу прервать общение, а всю информацию выяснить, позвонив по официальному номеру организации или при личном посещении.

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Стилист Марина Герман рассказала о трендах лета — 2024
20 мая 2024, 14:24

Фото: iStock/fizkes

Приближается новый сезон, а значит настало время задуматься над летним гардеробом. ​Мы выяснили, на что обратить свое внимание, каким цветам стоит отдать предпочтение и какими аксессуарами дополнить летний образ.
Этим летом в моде женственность, рассказала в беседе с «Радио 1» стилист Марина Герман.

По её словам, в летний сезон актуален лён. Кроме того, добавляется всё, что касается вязки, фактурных летних тканей и летний трикотаж. Она отметила, что это могут быть костюмы с брюками, с джемперами или с юбками из тонкого летнего трикотажа и вязаные вещи. По ее мнению, вязаные, а также прозрачные платья тоже будут в моде. По словам эксперта, прозрачные платья можно будет носить не только в курортной зоне, но и в городе, если правильно их адаптировать.

«Очень актуальна интересная обувь. Практически все тренды перешли в летний сезон из осенне-зимнего и весеннего. Это все просто трансформируется в какие-то более интересные детали. Например, весной мы носили балетки, они тоже актуальны уже не первый сезон. Это один из самых популярных вариантов обуви ближайших лет», — отметила она.

Стилист Кузнецова объяснила, как относиться к странным трендам в одежде
Стилист Кузнецова объяснила, как относиться к странным трендам в одежде

По ее мнению, летом будут очень популярны балетки из сетки. Благодаря им создается эффект того, что нога голая. Это такой элемент тренда на прозрачность, который «глобальный». Прозрачный трикотаж, прозрачные балетки. В рамках глобального тренда на прозрачность это очень гармонично выглядит, рассказала Марина Герман.

Актуальна тенденция к женственности. Стилист напомнила, что весной мы носили женственный трикотаж: платья, джемперы, а также топы с открытыми плечами. Летом тренд на женственность тоже будет очень популярен.

«Это могут быть топы с открытыми плечами. С широкими отворотами, чтобы полностью открыть зону ключиц. Я рекомендую такие топы сочетать на миксе стилей», — отметила она.
Интереснее не просто взять топ с открытыми плечами и совместить с юбкой в мелкий цветочек (хотя так тоже можно), а сочетать женственные элементы, например блузку с воланами и рюшами, с грубыми и свободными джинсами или джинсами с заниженной талией. Такие «миксы» будут актуальны этим летом, заявила эксперт.

«Ну и база – это лён. Льняная капсула. Я всегда рекомендую собирать капсулы изо льна. Это может быть подходящим и для офисного гардероба, если это брюки или бермуды изо льна. Льняной жакет. Это все между собой хорошо сочетается. Можно добавлять платья и юбки», — поделилась Герман.

По словам стилиста, этим летом очень актуальны нежные цвета и оттенки желтого — например, лимонно-желтый. Приоритет лучше отдавать более приглушенным цветам, уходить в оттенок, напоминающий «сливочное масло». Также будет актуален нежно-голубой цвет и другие нежные, женственные цвета.

Девушкам, предпочитающим стиль гранж, Герман советует продолжать носить рваные джинсы и объёмные косухи, использовать металлические цепи в качестве декора на джинсах. По её словам, для лета лучше выбирать шорты со спущенной посадкой и комбинировать этот образ с грубыми сандалиями. Можно надевать свободные майки одну на другую — благодаря этому получается эффект многослойности. Это очень хорошо сочетается со свободными джинсами, шортами и юбками. Герман добавила, что в этом сезоне популярна пышная юбка из хлопковой ткани.

Стилист Скороходова назвала главный тренд очков в этом году
Стилист Скороходова назвала главный тренд очков в этом году

Из обуви эксперт рекомендует носить сандалии с легкой подошвой, замшевые казаки, слингбэки, вьетнамки на маленьком каблучке, кожаные шлёпанцы. Из аксессуаров остается повязка на голову, бейсболки и панамы. В тренде будут плетеные сумки и шляпы.


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#обувь
#база
#стилист
#стиль
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В Подмосковье с 1 мая вывоз мусора в СНТ производится в рамках графика
20 мая 2024, 14:23

Фото: Сергей Хакимов

С 1 мая в Подмосковье вывоз мусора из СНТ осуществляется в соответствии с графиком. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В Московской области наладили нормированный график вывоза мусора из СНТ, который был полностью сделан с учетом пожелания граждан.

На данный момент ежемесячный платеж за вывоз мусора с участка сейчас в среднем составляет 125 рублей в месяц – в год порядка 1,5 тысячи.

«Наша основная задача — объяснить, что человек должен платить за вывоз мусора, если имеет дачу в СНТ. Это требование закона. Оплата высчитана по годовому нормативу с пониманием, что летом мусора больше, а зимой меньше. Просьба к главам отнесись добросовестно к этой работе, важно дать ответы на все волнующие людей вопросы: сколько я плачу, какой график вывоза и т.д. Прошло то время, когда закапывали мусор у себя на краю участка. Мы этого не допустим. Все СНТ должны быть приведены к современным стандартам», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

В Подмосковье свыше 5,7 тысяч СНТ пользуются новой системой и региональный оператор пописывает дополнительные соглашения с каждым из них.

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#мусор
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Школьники и студенты приняли участие в соревнованиях по дрон-рейсингу в Волоколамске
20 мая 2024, 14:18

Фото: телеграм-канал Натальи Козловой

В Волоколамске провели первые соревнования по дрон-рейсингу. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Волоколамского городского округа Наталья Козлова.
«Вместе с участниками – школьниками и студентами образовательных учреждений округа окунулись в атмосферу захватывающих гонок. Ребята соревновались в умении быстро и ловко управлять дронами на специально подготовленной трассе. Уверена, что такие соревнования станут хорошей традицией в нашем округе. Спасибо всем за участие», – написала Козлова в своём телеграм-канале.
Она добавила, что по итогам состязаний первое место заняла команда «Тучка» из Детгородковской средней школы, второе – Дроноводы» из Осташёвской СОШ, третье – команда «Два капитана» из МГУТУ имени К.Г. Разумовского.

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