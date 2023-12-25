В Москве мужчина отрубил палец девушке, которая решила с ним расстаться

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В Москве мужчина отрубил безымянный палец девушке, которая решила с ним расстаться. Об этом сообщает Baza.
Согласно сообщению, 24 декабря 30-летняя девушка сообщила своему мужчине о скором расставании, аргументировав свое решение тем, что у них нет совместного будущего.
Разъяренный 36-летний мужчина схватил топор для рубки мяса и начал им махать, расхаживая по кухне. В какой-то момент он решил им ударит по телефону девушки, а та попыталась спасти его. Удар пришелся по безымянному пальцу левой руки.
Пострадавшая была госпитализирована в шоковом состоянии. Палец врачи пришить не могли. При этом девушка не имеет претензий к бывшему возлюбленному и заявление в полицию писать не стала.
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Разъяренный 36-летний мужчина схватил топор для рубки мяса и начал им махать, расхаживая по кухне. В какой-то момент он решил им ударит по телефону девушки, а та попыталась спасти его. Удар пришелся по безымянному пальцу левой руки.
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Элина Позднякова