На уфимской автомойке автопогрузчик отрубил ковшом ноги женщине

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На уфимской автомойке водитель автопогрузчика переехал 38-летнюю сотрудницу и отрубил ей ноги кошом. Пострадавшую увезли в больницу — вечером она скончалась. Об этом сообщает Следственный отдел по Советскому району города.
В помещении водитель, не убедившись в безопасности движения, наехал на 38-летнюю женщину. В сообщении отмечается, что машина была технически исправна.
Началась проверка, назначен ряд судебных экспертиз. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ(Причинение смерти по неосторожности).
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Началась проверка, назначен ряд судебных экспертиз. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ(Причинение смерти по неосторожности).
«Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве.Ранее сообщалось, что уголовные дела возбудили после обнаружения тел двух новорожденных на насосной станции. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак