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Зарезавший жену экс-кандидат в депутаты в Твери не дожил до суда

SHOT: Умер экс-кандидат в депутаты Тверской гордумы, который зарезал жену
07 августа 2024, 15:02
Фото: iStock/Soumen Hazra

Фото: iStock/Soumen Hazra

Умер бывший кандидат в депутаты тверской Гордумы, который убил свою жену и признался об этом в социальных сетях. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Согласно информации источника, у Евгения Никольского оторвался тромб. В это время он находился в областной больнице, однако врачи не смогли его спасти.

После совершения убийства Никольский попал сначала в больницу с черепно-мозговой травмой — брат погибшей ударил его домкратом по голове.



Напомним, шокирующее убийство произошло 20 апреля в Ржевском районе Тверской области. Сразу после случившегося экс-депутат сознался в содеянном на своей странице в соцсети и заявил, что ни о чём не жалеет. Он попросил позаботиться о 10-месячной дочке.

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