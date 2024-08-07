Зарезавший жену экс-кандидат в депутаты в Твери не дожил до суда

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Умер бывший кандидат в депутаты тверской Гордумы, который убил свою жену и признался об этом в социальных сетях. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Согласно информации источника, у Евгения Никольского оторвался тромб. В это время он находился в областной больнице, однако врачи не смогли его спасти.
После совершения убийства Никольский попал сначала в больницу с черепно-мозговой травмой — брат погибшей ударил его домкратом по голове.
Напомним, шокирующее убийство произошло 20 апреля в Ржевском районе Тверской области. Сразу после случившегося экс-депутат сознался в содеянном на своей странице в соцсети и заявил, что ни о чём не жалеет. Он попросил позаботиться о 10-месячной дочке.
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После совершения убийства Никольский попал сначала в больницу с черепно-мозговой травмой — брат погибшей ударил его домкратом по голове.
Напомним, шокирующее убийство произошло 20 апреля в Ржевском районе Тверской области. Сразу после случившегося экс-депутат сознался в содеянном на своей странице в соцсети и заявил, что ни о чём не жалеет. Он попросил позаботиться о 10-месячной дочке.
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Екатерина Коршунова