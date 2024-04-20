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Кандидата в депутаты Никольского задержали за убийство жены в Тверской области

20 апреля 2024, 18:12
Фото: iStock/Andrii Zorii

Фото: iStock/Andrii Zorii

Кандидат в депутаты от «Справедливой России» Твери Евгений Никольский задержан за убийство своей жены, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации СМИ, убийство произошло сегодня в Ржевском районе Тверской области.

Известно, что убитой было 36 лет. Она занималась общественной деятельностью и преподавала детям танцы. Также уточняется, что у политика и его покойной супруги осталась десятимесячная дочь.



Иных подробностей преступления пока не приводится.

Ранее Следственный комитет потребовал арестовать отца и дядю Шахина Аббасова, которого подозревают в убийстве москвича за замечание о парковке. Подробнее об этой шокирующей истории читайте в материале «Радио 1».

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#тверская область
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Девятилетний мальчик перевел мошенникам 300 тысяч рублей с карты матери ради игры
РЕН ТВ: в Клине мальчик ради игры перевел мошенникам деньги с карты матери
20 апреля 2024, 18:01

Фото: iStock/BrianAJackson

В Клине девятилетний мальчик перевел мошенникам 300 тысяч рублей с карты мамы ради аккаунта в игре. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что женщине пришло уведомление о блокировке личного кабинета в приложении банка. Когда она пришла в офис организации, то ей сообщили, что карту заблокировали из-за сомнительных переводов.

Спустя некоторое время сын женщины признался, что в мессенджере ему пришло сообщение от неизвестного человека, который предложил ему «прокачать» аккаунт в игре. Ребенок согласился и через телефон матери перевел на указанный номер деньги.

Преступник больше не выходил на связь с мальчиком. Аккаунт в игре улучшения не получил.

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#сын
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Mash: В московской школе №1566 произошло массовое отравление детей
20 апреля 2024, 17:36

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Массовое отравление произошло в кадетском корпусе московской школы №1566. У детей рвота и температура. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Родители пострадавших сообщили, что детей тошнит со вчерашнего вечера. По возвращении из школы у ребят пропал аппетит, после чего началась рвота и боли в животе. Температуру сбить не удается.

В чатах родители уже поставили самостоятельный диагноз: отравление или кишечная инфекция после завтраков и обедов в учебном заведении. Некоторые родители отвели школьников на сдачу анализов.

По словам обеспокоенных родителей, классный руководитель никак не отреагировал на произошедшее.

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#школьница
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Следствие потребовало арестовать отца и дядю подозреваемого в убийстве москвича
20 апреля 2024, 17:18

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Сотрудники СК РФ требуют отправить под стражу отца и дядю 21-летнего Шахина Аббасова, который подозревается в убийстве москвича, сделавшего ему замечание из-за неправильной парковки в районе Люблино. Об этом сообщили в Замоскворецком суде Москвы.

Отмечается, что ранее отец и дядя подозреваемого в убийстве Аббасова отличились своим поведением при задержании — один из них заявил, что «не знает, за что он задержан». Другой же сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что в Ростовскую область они «просто приехали».

В ближайшее время им будет выдвинуто обвинение.

Напомним, в минувшую среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал свой автомобиль на тротуаре одного из дворов столичного района Люблино. Это сильно не понравилось 24-летнему местному жителю Кириллу Ковалёву, который решил сделать водителю замечание. Тот, в свою очередь, напал на Кирилла, избил его и ударил ножом в живот. Мужчина скончался от полученных травм в больнице.

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Во Владивостоке женщина впала в кому после операции
Жительница Владивостока после пластической операции впала в кому
20 апреля 2024, 15:47

Фото: iStock/Alernon77

Во Владивостоке 58-летняя женщина впала в кому после пластической операции.
В СУСК России по Приморскому краю сообщили о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Отмечается, что жительница Владивостока сделала в больнице круговую подтяжку. Операция прошла успешно, но после её завершения медсестра ввела пациентке промедол. От этого препарата у женщины началась аллергическая реакция в виде отёка Квинке, который перешёл в анафилактический шок. Инцидент произошёл 10 апреля.

Родственники сообщают, что женщина до сих пор не вышла из комы. Она находится в реанимации и подключена к аппарату ИВЛ.

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#уголовное дело
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В Северной Осетии задержали украинского шпиона
ФСБ задержала гражданина Украины при попытке пересечь границу в Северной Осетии
20 апреля 2024, 15:25

Фото: iStock/irene_rebrova

Гражданина Украины задержали на пропускном пункте Верхний Ларс в Северной Осетии при попытке пересечь границу. Об этом сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по республике.

Отмечается, что против украинца возбуждено уголовное дело по факту шпионажа. Задержанному украинцу грозит до 20 лет тюремного срока.

Уточняется, что 36-летний гражданин Украины осуществлял сбор и передачу данных о расположении личного состава и военной техники ВС РФ.

Ранее сообщалось, что украинец сумел вырваться из рук пограничников на одном из КПП в Закарпатье и сбежать в Венгрию. Задержать его не удалось, добавил представитель украинской госпогранслужбы. Однажды мужчина уже пытался пересечь границу в этом пункте пропуска, но ему отказали.

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#вс рф
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В Севастополе погиб российский видеоблогер-патриот из Канады Касперов
20 апреля 2024, 14:36

Фото: iStock/Osobystist

Российский видеоблогер Михаил Касперов насмерть разбился на мотоцикле в Севастополе, об этом сообщил журналист Сергей Веселовский в беседе с РИА Новости.
«К сожалению, минувшей ночью произошла трагедия. Погиб Михаил Касперов. Мне рано утром позвонил наш общий друг Сергей и сказал, что Михаил разбился», — рассказал Веселовский.

По словам собеседника агентства, Касперов долгое время жил в Канаде, а в прошлом году переехал в Крым. Погибший вёл информационную ​войну против Запада, рассказывая о реальном положении дел на своём YouTube-канале «Миша из Канады». По словам ​Веселовского, он ​был настоящим патриотом России.

​В севастопольской полиции сообщали об аварии ​с участием мотоцикла и легкового автомобиля, однако, ​личности участников ДТП названы не были.

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Названы имена мужчин, расстрелявших полицейских на Украине
«Страна»: люди, расстрелявшие полицейских в Винницкой области, были военными
20 апреля 2024, 13:38

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Мужчины, которые расстреляли полицейских в Винницкой области на Украине, являются военными и приходятся друг другу отцом и сыном. Об этом сообщает издание «Страна».

Отмечается, что нападавшие служат в 28-й отдельной механизированной бригаде. По информации источника, преступниками оказались Валерий Василаке, 1972 года рождения, и его сын Виталий Василаке, 1998 года рождения.

Уточняется, что представители 28-й ОМБР опровергли информацию о том, что мужчины служат в этой бригаде.

Напомним, двое мужчин расстреляли полицейских на блокпосту на Украине. Дежурившие на блокпосту остановили автомобиль, в котором находились два человека в военной форме, чтобы проверить у них документы. Водитель и пассажир открыли огонь по полицейским, после чего скрылись с места преступления.

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#украина
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В Чехове эвакуируют ТЦ «Карнавал»
20 апреля 2024, 13:28

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В подмосковном Чехове эвакуируют торговый центр «Карнавал».

На месте работают сотрудники экстренных служб, всех посетителей вывели на улицу.

Ранее сообщалось, что после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» участились сообщения о минировании торговых центров и иных общественных пространств с большим скоплением людей. Так, после атаки в Красногорске были эвакуированы торговые центры в нескольких регионах России.

Кроме того, через несколько дней после трагедии в отделении МФЦ в посёлке Внуково была обнаружена записка, в которой неизвестный представился террористом и заявил, что расстреляет всех присутствующих. Сотрудников и посетителей в срочном порядке вывели из здания.

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#подмосковье
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В машине вице-президента Федерации бокса Ингушетии Накастхоева нашли оружие
20 апреля 2024, 13:20

Фото: iStock/tanawit sabprasan

Московские сотрудники ДПС в ходе проверки автомобиля вице-президента Федерации бокса Ингушетии Магомеда-Гири Накастхоева обнаружили оружие. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Отмечается, что инцидент произошёл на Ленинградском проспекте. В салоне автомобиля лежал пистолет «Глок» австрийского производства. После сотрудники обнаружили ещё 15 патронов к нему.

В результате, оружие и патроны были изъяты. В отношении 35-летнего Накастхоева начата проверка, в ходе которой выяснится, есть ли у него разрешение на хранение оружия.

Кроме того, сообщается, что он ехал на автомобиле, принадлежащем другому жителю Ингушетии. Сам боксёр проживает в Красногорске.

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