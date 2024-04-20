Кандидата в депутаты Никольского задержали за убийство жены в Тверской области

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Кандидат в депутаты от «Справедливой России» Твери Евгений Никольский задержан за убийство своей жены, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, убийство произошло сегодня в Ржевском районе Тверской области.
Известно, что убитой было 36 лет. Она занималась общественной деятельностью и преподавала детям танцы. Также уточняется, что у политика и его покойной супруги осталась десятимесячная дочь.
Иных подробностей преступления пока не приводится.
Ранее Следственный комитет потребовал арестовать отца и дядю Шахина Аббасова, которого подозревают в убийстве москвича за замечание о парковке. Подробнее об этой шокирующей истории читайте в материале «Радио 1».
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