Заслуженный артист России Shaman посетил горячие точки Новороссии, включая ЗАЭС

РИА Новости/Александр Иванов
Представитель заслуженного артиста России Антон Коробков-Землянский заявил, что Shaman посетил горячие точки Новороссии, включая Запорожскую АЭС. Об этом информирует РИА Новости.
Собеседник агентства рассказал, что певец приехал поддержать бойцов российской армии в горячих точках СВО 13 и 14 августа.
Была устроена творческая встреча в Токмаке, где исполнитель выступил для персонала Запорожской АЭС. Помимо этого, Shaman очень порадовался темпам восстановления Мариуполя и устроил жителям благотворительный сольный концерт.
По словам артиста, город возрождается из руин и возвращает былое величие.
SHAMAN — автор и исполнитель всенародно любимых хитов. Заслуженный артист России. За плечами популярного артиста три музыкальных образования, включая Российскую Академию музыки имени Гнесиных, многолетний опыт сценической деятельности и самостоятельное продюсирование своего творчества.
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Была устроена творческая встреча в Токмаке, где исполнитель выступил для персонала Запорожской АЭС. Помимо этого, Shaman очень порадовался темпам восстановления Мариуполя и устроил жителям благотворительный сольный концерт.
По словам артиста, город возрождается из руин и возвращает былое величие.
«Я выступал тут во Дворце детского и юношеского творчества после освобождения города. Крыша была пробита снарядами, а на фасаде зияли следы автоматных очередей, не было даже отопления. А теперь это современный концертный зал, оборудованный по последнему слову техники. И это всё сделали наши, русские люди», — сказал он.
SHAMAN — автор и исполнитель всенародно любимых хитов. Заслуженный артист России. За плечами популярного артиста три музыкальных образования, включая Российскую Академию музыки имени Гнесиных, многолетний опыт сценической деятельности и самостоятельное продюсирование своего творчества.
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Дарья Осипова