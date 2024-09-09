В Московской области проверку готовности к зиме прошли 93% тепловых сетей

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Проверку теплосетей перед новым отопительным сезоном проводят в Московской области, на сегодняшний день гидравлические испытания прошли 93% труб, сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
«Подготовка к зиме — один из ключевых приоритетов нашей работы. Мы активно проводим испытания, выявляем и устраняем утечки. Это позволяет нам значительно снизить риск аварийных ситуаций в отопительный сезон и обеспечить бесперебойное снабжение жителей теплом», — сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.В министерстве уточнили, что в ходе подготовки к зиме специалисты обследовали 9924 километров теплосетей из 10606 расположенных в регионе. Гидравлические испытания выявили 1880 утечек, их оперативно устранили.
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Лев Каштанов