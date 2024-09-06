Россияне высказались о ключевых преимуществах самозанятых

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Опрос сервисов «Работа.ру» и «Подработка» показал, что россияне считают основными преимуществами самозанятых возможность совмещения работы по найму и самозанятости, а также минимальная отчётность.
Так ответили 66 и 57% опрошенных соответственно.
А CRM-система для рекрутинга Talantix представила выяснила, как по мнению работодателей кандидатам стоит вести себя на собеседовании, чтобы повысить шансы на получение работы.
Ранее исследование сервиса «Авито Работа» показало, что российские родители считают предпочтительными сферами карьеры для своих детей IT, телеком, медицину и фармацевтику, юриспруденцию.
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«Простота регистрации важна для 52% респондентов, а низкое налогообложение привлекает 47% участников исследования. Официальный статус для подработки и подтверждение доходов заинтересовали 38% и 34% респондентов соответственно», — приводит RT текст исследования.
А CRM-система для рекрутинга Talantix представила выяснила, как по мнению работодателей кандидатам стоит вести себя на собеседовании, чтобы повысить шансы на получение работы.
«Важно отделять субъективное мнение и объективные факты. Имидж сотрудника отражает культуру компании и влияет на ее репутацию в бизнес-среде. Но во всем важен баланс. Неслучайно многие компании сегодня активно развивают культуру разнообразия и отказываются от излишней строгости в дресс-коде, но образ сотрудников должен соответствовать рабочей ситуации», — приводят «Извсетия» слова директора по развитию CRM-системы Talantix Марины Хадиной.
Ранее исследование сервиса «Авито Работа» показало, что российские родители считают предпочтительными сферами карьеры для своих детей IT, телеком, медицину и фармацевтику, юриспруденцию.
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Мелисса Тимофеева