«Московская кофейня на паяхъ» вошла в проект «Производительность труда»

Компания «Московская кофейня на паяхъ» стала участником федерального проекта «Производительность труда». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





В посёлке Тучково Рузского муниципального округа прошло стартовое совещание, ознаменовавшее запуск проекта на предприятии. Специалисты Регионального центра компетенций Московской области будут вместе с работниками предприятия внедрять инструменты бережливого производства.

«В качестве пилотного потока выбрали производство сублимированного кофе. В результате оптимизации производственных процессов на участке планируют сократить время протекания процессов на 10%, объём незавершённого производства снизить на 10%, а выработку на рабочих местах увеличить более чем на 15%», – рассказали в пресс-службе.