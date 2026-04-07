«Московская кофейня на паяхъ» вошла в проект «Производительность труда»
Компания «Московская кофейня на паяхъ» стала участником федерального проекта «Производительность труда». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
В посёлке Тучково Рузского муниципального округа прошло стартовое совещание, ознаменовавшее запуск проекта на предприятии. Специалисты Регионального центра компетенций Московской области будут вместе с работниками предприятия внедрять инструменты бережливого производства.
«В качестве пилотного потока выбрали производство сублимированного кофе. В результате оптимизации производственных процессов на участке планируют сократить время протекания процессов на 10%, объём незавершённого производства снизить на 10%, а выработку на рабочих местах увеличить более чем на 15%», – рассказали в пресс-службе.«Московская кофейня на паяхъ» входит в топ-5 лидеров российского рынка кофе и имеет более 50 престижных международных и российских наград.
Как напомнили в министерстве, федеральный проект «Производительность труда» реализуют в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Чтобы присоединиться к нему, необходимо подать заявку на ИТ-платформе.
