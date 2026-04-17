Названо блюдо русской кухни, с которым хорошо сочетается кофе
Основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон назвал в беседе с РИА Новости блюдо русской кухни, с которым хорошо сочетается кофе.
Хилон утверждает, что выбор блюда к этому напитку во многом определяется личными предпочтениями. По его мнению, сырники — это идеальный спутник для колумбийского кофе.
Он также отметил, что предпочитает сочетать блюдо с вареньем и сметаной. Сгущенное молоко, согласно его заверению, подходит хуже.
Ранее стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Мадина Апанасова объяснила, почему нельзя чистить зубы после кофе. По ее словам, это действие после употребления напитка может нанести больше вреда, чем пользы.
