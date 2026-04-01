Заседание по делу Федора Смолова о драке в московской кофейне отложили
Рассмотрение уголовного дела в отношении футболиста Федора Смолова перенесли на 3 апреля. Об этом пишет РИА Новости.
Спортсмен обвиняется в участии в драке, произошедшей в кафе «Кофемания». Решение приняли для обеспечения личной явки потерпевшего, о чем ходатайствовала прокуратура.
Как передает корреспондент СМИ из зала суда, представитель пострадавшего предоставила суду нотариально заверенные показания и документы о мировом соглашении. Инцидент, ставший поводом для возбуждения уголовного дела, произошел 28 мая 2025 года. На летней веранде заведения на Большой Никитской улице футболист в ходе конфликта с группой лиц нанес удар потерпевшему в область лица.
По условиям договора между сторонами, спортсмен перечислил потерпевшему компенсацию причиненного вреда здоровью, морального ущерба, а также сопутствующих расходов. Общая сумма выплат составила четыре миллиона рублей.
