Зеленый деревянный дракон: что можно надеть на Новый год?

По восточному календарю 2024-й — год Зеленого Деревянного Дракона. В китайской культуре мифическое животное символизирует власть, благородство, честь, удачу и успех. Стилист Марина Герман рассказала «Радио 1», что надеть и какие выбрать цвета для своего наряда для встречи Нового года.