Зеленый деревянный дракон: что можно надеть на Новый год?

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По восточному календарю 2024-й — год Зеленого Деревянного Дракона. В китайской культуре мифическое животное символизирует власть, благородство, честь, удачу и успех. Стилист Марина Герман рассказала «Радио 1», что надеть и какие выбрать цвета для своего наряда для встречи Нового года.
Встречая 2024 год Дракона, стоит помнить о любимых оттенках главного символа – даркона. Считается, что он ценит близкие ему цвета – природный зеленый, золотой и красный.
Считается также, что новогодние наряды должны быть из дорогих и эффектных тканей — бархата, шелка, парчи, атласа. По словам стилиста, такие ткани сейчас в тренде и будут смотреться эффектно. Сделать образ интересным помогут также образы с пайетками.
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«Зелёный и красный – это огненный цвет, который хорошо зайдёт дракону, также это цвета сезона. Самое важно то, что образы в этих цветах можно будет носить и после праздника. Например, красный брючный костюм мы можем потом носить в рестораны, на какие-то торжественные выступления, мероприятия, дни рождения. Та же история с красным коктейльным платьем», — сказала Марина Герман.
«Если мы говорим про пайетки, то это может быть, например, золотая юбка в пайетках и серебристые брюки в пайетках. Это очень актуально, это точно никуда не делось, и потом мы эти вещи можем носить в жизни», — добавила Марина Герман.Читайте также:
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Екатерина Шмакова