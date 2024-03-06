Зеленская отказалась от визита в США

Елена Зеленская, жена президента Украины, отказалась от приглашения Белого дома на выступление президента США Джо Байдена в Конгрессе 7 марта.
По информации газеты Washington Post, украинцев обеспокоило возможное присутствие на этом событии Юлии Навальной, вдовы оппозиционного российского политика Алексея Навального.
По сведениям издания, предполагалось, что первая леди США Джилл Байден будет сидеть рядом с Зеленской и Навальной. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила приглашение вдовы Алексея Навального, однако она также заявила, что она не сможет присутствовать на данном событии.
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«Елена Зеленская... отклонила приглашение Белого дома на посещение обращения... Потенциальное присутствие Навальной вызвало беспокойство среди украинцев», — отмечается в статье.
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Артем Кузьмин